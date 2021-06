Újraindulnak a Borszerdák a Magyar Nemzeti Galériában Kiállítások, tárlatvezetések és előadások mellett koncertekkel és borkóstolókkal várja a látogatókat július 7-től szerda esténként a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Borszerda programsorozata. Az MNG legnépszerűbb nyári programsorozata, a Borszerdák immár tizedik alkalommal kínál rendhagyó múzeumi programot a művészet rajongói számára júliusban és szeptemberen. Az idei Borszerdák témája: színek, ízek, képek. Ennek megfelelően minden héten másik szín - vörös és kék, zöld és arany, szeptemberi ráadásként pedig a fekete és a fehér - adja az este alaptémáját - közölte az MTI-vel a Nemzeti Galéria. A Borszerdákon minden alkalommal egy-egy magyar borászat mutatkozik be, amelyek képviselőit szakmai beszélgetéseken ismerheti meg a közönség. Az idei események szakmai partnere a BorPortré, a júliusi esteken Kocsis-M. Brigitta beszélget a meghívott borászatok képviselőivel.



A színekhez kapcsolódó múzeumi programok mellett a Pannonhalmi Főapátság pincészete, a badacsonyi Laposa Pincészet, az Etyeki Kúria, a badacsonyi Villa Pátzay Pincészet, a villányi Gere Pincészet és a szekszárdi Bodri Pincészet borai lesznek az idei Borszerdák főszereplői.



A Borszerdák közönsége júliusban a londoni Tate Gallery preraffaelita gyűjteményének remekműveiből válogatott, Vágyott szépség című kiállítást is megtekintheti a Nemzeti Galériában. Az utópia szépsége című kísérőtárlaton pedig a 19. század közepétől alkotó, brit művészcsoport magyarországi hatását ismerhetik meg.



Július 7-én, 14-én és 21-én az MNG, míg az utolsó szerda esti programon, július 28-án rendhagyó módon a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum lesz az esemény helyszíne. Az őszi Borszerda esteknek ismét a Magyar Nemzeti Galéria ad majd otthont, szeptember 15-én és 22-én. MTI [2021.06.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu