Bemutatták a Szőnyi Erzsébet emlékére című kötetet Bemutatták a Szőnyi Erzsébet zeneszerző, karvezető, zenepedagógus emlékére készült kötetet hétfőn a Pesti Vigadóban. Szőnyi Erzsébet élete csaknem egy évszázadot ölel át, a 20. század zenei életének jelentős területét vezette át a 21. századba - mondta Márkusné Natter-Nád Klára, a kötet szerkesztője a bemutatón. Hozzátette: a könyv sok eseményt elevenít fel több oldalról megvilágítva, összefoglalva - mint egy kortörténeti dokumentum - az emlékezést pályatársak, tanítványok gazdagították.



A szerkesztő kiemelte: ennek a gazdag századnak a ragyogó alkotó egyénisége a zenei élet három nagy területét fogta át: mint tanár, mint zeneszerző és mint közéleti személyiség. Tudása és személyes varázsa miatt hazánkban és a nagyvilágban egyaránt nagy tisztelet övezte.



Mint mondta, az emlékezés koszorúját Szőnyi Erzsébet halálának egyéves évfordulójára szerették volna könyv formájában elhelyezni, s a hívószóra jelezték a pályatársak, tanítványok, tisztelők, hogy élményeikkkel, tapasztalataikkal szívesen gazdagítják az emlékezést. Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke felidézte, hogy Szőnyi Erzsébetet 2019 áprilisában 95. születésnapján köszöntötték szerzői esten a Pesti Vigadóban pályatársai, tanítványai, barátai.



Kiemelte: most az a feladatunk, hogy emlékezzünk, éltessük tovább azt a szellemiséget és tudást, amelyet képviselt, s ne hagyjuk veszni a hatalmas életművet és zenepedagógiai munkásságának számos világraszóló eredményét. Az elnök kiemelte, hogy a kötet főhajtás Szőnyi Erzsébet előtt.



A csaknem 400 oldalas kötet Márkusné Natter-Nád Klára szerkesztésében, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA és a Magyar Kodály Társaság gondozásában, az MMA támogatásával jelent meg.



A könyv hét egységben - többek között az Életképek, A Tanárnő és Az operaszerző - mutatja be Szőnyi Erzsébet munkásságát. A szerzők között szerepel mások mellett Ittzés Mihály, Eősze László, Kollár Éva, Sapszon Ferenc, Hollós Máté, Hartyányi Judit és Szokolay Sándor.



Szőnyi Erzsébet Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, karvezető, zenepedagógus, kiváló művész 95 éves korában 2019 decemberében hunyt el.

MTI [2021.06.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu