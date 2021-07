Képgalériák • Palóznaki Jazzpiknik első napján Soul és flamenco varázslat a Palóznaki Jazzpiknik első napján A csütörtök esti Mario Biondi koncerttel kezdetét vette a 9. Palóznaki Jazzpiknik nagyszínpados programja. A vírushelyzet nagyon megnehezítette a szervezők dolgát az idén – a tavalyi rendezvény el is maradt – még az utolsó pillanatokban is kénytelenek voltak változtatni az előre eltervezett programon. Először a Level 42 mondta vissza az egész európai turnéját (legnagyobb szívfájdalmamra), majd napokkal a fellépés előtt az Earth, Wind and Fire is lemondta a koncertjét - betegség miatt. A helyükre beugró Gipsy Kings viszont hatalmas bulit csinált. Az olasz Barry White



Ezzel a jelzővel szokták illetni Mario Biondit, aki immár másodszor tette tiszteletét Palóznakon. A koncertet hallgatva egyáltalán nem áll távol a valóságtól és főleg nem túlzó ez az elnevezés. A számaival, előadásával pedig ő is elég egyértelművé teszi és tette eddig is, hogy büszke erre az ’örökségre’. Búgó baritonjával már a koncert első pillanataiban elvarázsolt mindenkit. Ekkora már kellemesen megtelt a színpad előtti rész, csütörtökhöz viszonyítva elég sokan látogattak ki már a nyitónapra is. Zenészei egytől egyig nagy virtuózai a hangszerüknek, nekem főleg a basszusgitáros játéka tetszett. Játszotta természetesen a legnagyobb slágereit, a This is what you are-t, a Shine-t, a Love is a temple-t. Ahogy néztem nagyon sokan ismerték a dalok szövegét is, nagyon jó koncert kerekedett, hálás is volt a közönségnek, a végén jelezte, hogy bármikor visszatér szívesen. Egy olasz nyelvű dalával zárta a koncertjét, ami elég magasra tette a lécet a többi zenekar számára.



Gipsy Kings by Diego Baliardo: slágerparádé flamencóba oltva



A koncert elején a konferanszié megkérte a közönséget, hogy soroljanak fel 3 slágerét a zenekarnak, végül 5 után hagyta abba: a koncerten viszont szinte az összes számot ismertük. Én ’92-ben amikor megjelent a Gipsy Kings Live című lemeze, bevallom rongyosra hallgattam. Ugyan a tagok ebben a formációban már nem ugyanazok, de a színvonal nem csökkent. Engem mindig elvarázsol, amikor a színpadon egyszerre megszólal 7 gitár, így volt ez most is. A közönség végig bulizta a koncertet, szóval szerintem bejött a kényszerű zenekarcsere. A hét gitáros közül hat énekelt is, nem is akárhogyan. Ha jól belegondolunk rajtuk keresztül ismerte meg a világ ezt a fajta énekes előadásmódot, nagyon sokat tettek a cigányzene ismertebbé tételéért. Műsoruk nagy átfedést mutat a már említett lemezzel, nem véletlenül, hiszen ezen s lemezen hangzanak el a legnagyobb slágereik, élőben rögzítve. Hallhattuk a Bem, Bem, Maria-t, a Djobi, Djobá-t, a Habla Me-t (egyik kedvencem), a Tu Quieres Volver-t és a végén természetesen a Bamboléo-t is.



A koncert után még JazzKovács celebrált egy jó kis táncolós bulit, vele még a további napokon is találkozhatunk.



Ma este a Mörk kezd 18.30.kor – már nagyon várom őket, pár éve ’vadászom’ a koncertjükre, ma végre meghallgathatom őket!

Utána 20.30-tól Rúzsa Magdi koncert lesz, majd 23.00-tól az osztrák Deladap fog koncertet adni. Természetesen nem csak a Nagyszínpadon zajlik a fesztivál, a programok bontásban a www.jazzpiknik.hu oldalon találhatók.



