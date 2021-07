Manaky: friss riddimek a hazai reggae házatáján A Palóznaki Jazzpiknik szombati első nagyszínpados fellépőjével készíthettünk egy rövid interjút, a koncertjük és a közeljövőben – ősszel/télen – megjelenő új lemezükkel kapcsolatban. Egy kicsit kuriózum lesz ez a koncert, mivel a reggae műfaj velük fog debütálni a fesztiválon. A Manaky zenekar 2016-ban mutatkozott be a hazai reggae szcéna nagy örömére. A tagjait (Krecsmáry Zsolt – dob,ének, Kálmán András – billentyű, Koroknay András – basszusgitár) ekkor már több formációból ismertük, de így együtt – szerintem – zseniálisat alkottak. Én Bodnár Tibi (LB27) által találtam rájuk, mivel mindjárt a megjelenésnél posztolta az új lemez linkjét egy rövid kis ajánlóval. Kérdéseinket emailen tettük fel, álljon hát itt az interjú: (FYI: 2016-ban két lemezt hallgattam rongyosra, a Conversations-t / Marley-Gentleman/ és a bemutatkozó lemezeteket.) Köszönjük! :) zene.hu: Minden számotok – eddig legalábbis – angolul és jamaicai angolul készült. Milyen volt a lemez fogadtatása itthon, és külföldön? (Esetleg szóba került-e már, hogy magyar nyelvű dalt írjatok? Az itthoni reggae szubkultúrában és a zenei szakmában is jó visszajelzéseket kaptunk, sokan ismerik a zenénket és megbecsülnek, mivel itthon ritkaság számba megy a reggae. Annak idején még nem voltak külföldi kapcsolataink, ezért kevés emberhez jutott el más országokban. zene.hu: Milyen arányban voltak a magyar és a külföldi fellépéseitek? (A pandémia előttre gondolok.) Eddig túlnyomórészt itthon játszottunk, illetve volt néhány meghívásunk a közeli országokból is. Ezen szeretnénk változtatni a jövőben, örülnénk, ha a nemzetközi jelenlétünk egyre stabilabbá válna. zene.hu: Hogy jutottak el odáig, hogy az utolsó számotok (Reborn) például már az egyik legismertebb nemzetközi reggae-portálon is debütált? (a www.reggaeville.com –on) A világ minden részéről összegyűjtve posztolják az összes műfajba illő zenét, illetve a svájci Evidence Music kiadó segített abban, hogy a legtöbb reggae oldalhoz és rádióhoz eljusson a szám. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy fantasztikus csapattal dolgozhatunk együtt a képi megjelenéseknél, rengeteg támogatást és segítséget kapunk Regős Ábeléktől, ők készítik szinte minden vizuális anyagunkat. Ez szintén sokat jelent a nézettségek tekintetében. zene.hu: Eddig két új számotok jelent meg a készülő lemezetekről. Mikor jelenik meg az új lemez? Reményeink szerint meg tudjuk jelentetni ősszel az albumot, de tekintve, hogy egy izgalmas kollaboráció is kilátásban van egy külföldi előadóval, van rá esély, hogy kitolódik télre. zene.hu: Hogy kerültetek az Evidence Music kötelékébe? Látjátok-e már ennek valamilyen kézzelfogható előnyét? Évek óta próbáltunk komolyabb kiadókkal kapcsolatba lépni, de önerőből nagyon nehezen léptünk egyről a kettőre. Végül sikerült összekerülnünk Zsoldos Krisztivel, aki menedzserként továbblendített minket a toporgásból. Így született meg az együttműködés az Evidence Music csapatával, ők voltak a legszimpatikusabbak. A Reborn már érezhetően sokkal több helyre eljutott a kapcsolatrendszerük által, mint az első albumunk. zene.hu: Hogyan, mivel készültök a Jazzpiknikes koncertekre, mire számítotok a fesztivállal és közönségével kapcsolatban Bárhová megyünk, mindig törekszünk arra, hogy a reggae több alfaját átölelő kompakt műsort játsszunk, amivel meg tudjuk mozgatni a közönséget. Nagyon örülünk, hogy egy alapvetően jazz beállítottságú fesztivál hasonlóan a külföldi nagy jazz fesztiválokhoz nyitott, jelen esetben egy magyar, elsősorban reggae zenét játszó zenekarra - reméljük, a közönség is hasonlóan nyitott lesz! Köszönjük az interjút! Már nagyon várom a koncertet is! -Aretuska- Az új szám a készülő lemezről: A Manaky zenekar következő koncertjei: Palóznaki Jazzpiknik júl 31

Palkonya hangja aug 12

HUG aug 14

Balassagyarmat - Palóc liget aug 22

