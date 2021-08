Kapcsolatok • Wellhello Láttad már? Wellhello: Nem számít a pénz - videoklip, dalszöveg Megérkezett a Wellhello: Nem számít a pénz. Nem számit a pénz dalszöveg



A szerzemény az “Apuveddmeg” folytatása, a klipben jól látható: apu megvette. Ez a dal is végig iróniával él, a Wellhello most is a körülöttük lévő világból inspirálódott, de ettől függetlenül bárminemű egyezés valós történetekkel csak a véletlen műve lehet. Az elképesztő videót Anger Zsolt rendezte, és rengeteg hazai hírességet vonultatott fel benne, ráadásul a helyszín sem kicsit extra: Rocco Siffredi pornóvillájában forgott a kisfilm. A szereplők teljesen szürreális jelenetekben váltják egymást a videóban: “Az egyik pillanatban Istenes Bence ételfutárként hozott ki 50 darab lángost, a másikban Nagy Ervin és Anger Zsolt szórakoztatott minket "udvari bolondként", aztán mire felocsúdtunk a modell lányokkal Oszvald Marika medencei seggeséből, már Széll Tamás szórta a kaviárt a lángosunkra, hogy aztán Szabados Ági jelenete kövesse ezt, a megbántott, otthon felejtett barátnő szerepében” - mesélte a formáció - “Az, hogy Anger Zsolt szerepel is benne giga nagy megtiszteltetés, mert nálunk nagyobb Aranyélet fan például nincs az országban, meg mert zavarba ejtően felnézünk rá. Zseniális volt vele a közös munka és imádjuk a végeredményt is.” A híres Siffredi-villa ráadásul annyira megihlette Fluort, hogy bevállalt egy szexjelenetet is. “Mániákusan szeretek aljaskodni és ez jó görény lett, rég nevettünk ennyit Diazzal. Volt egy időszak, mikor féltem, hogy eltűnik belőlem ez a fajta genyóság, de hálaégnek van itt még bőven” - mondta. Természetesen nem csak a klip, hanem a szöveg is bevállalós, szókimondó, és némi társadalomkritika is hallható benne.



