Új bérletekkel várja nézőit a Szegedi Nemzeti Színház Műfajilag sokszínű repertoárral, ősbemutatókkal várja a közönséget az új évadban a Szegedi Nemzeti Színház, a teátrum hétfőn kezdi el a bérletek értékesítését - tájékoztatta az intézmény az MTI-t. A közlemény szerint nagy energiákkal készül a Szegedi Nemzeti Színház társulata az új évadra és a nézőkkel való találkozásra. Műfajilag sokszínű repertoárral, ősbemutatókkal várja közönségét a teátrum - a tizennyolc új bemutatóból hármat a Szegedi Kortárs Balett állít színpadra. Az operatagozat is kiemelkedő programmal készül az új évadra, a többi közt magyarországi bemutatóként tűzik műsorra Gaetano Donizetti Maria Stuarda operájának koncertszerű változatát. A színház átalakította bérletstruktúráját, nyolc új konstrukcióból választhatnak a felnőtt és három új variációból a fiatalabb nézők. A régi bérletesek számára elővásárlási lehetőséget biztosítanak augusztus 9. és 19. között. Az új bérleteseknek augusztus 23. és október 15. között lesz lehetőségük bérletvásárlásra, valamint továbbra is elérhetők a három-, illetve ötelőadásos szabadbérletek.



A színház új bérletei főként a társulat örökös tagjairól nevezték el: így emlékeznek Berdál Valéria operaénekesre, Horkits Erzsébet legendás színházi titkárra és Angyal Mária rendezőre. A Támogatói I. és Támogatói II. bérlet tartalmazza a legtöbb előadást, a tematikát tekintve továbbra is maradtak a hétvégi és a hétköznapi összeállítások.



A jegyárak az új évadban nem emelkednek, a bérletárak pedig eleve kedvezményes konstrukciók, de a diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak további 10 százalék kedvezményt biztosít az intézmény. [2021.08.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu