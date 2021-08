Cseh Tamásra emlékeznek Bakonybélben Cseh Tamás életműve előtt tisztelegnek Bakonybélben zenei emlékesten, amelyen megidézik a tavaly elhunyt Kátai Zoltán énekmondó emlékét is, aki a korábbi megemlékezések zenei rendezője volt - közölték a szervezők az MTI-vel. A dalestet augusztus 14-én tartják a bakonybéli Szentkút-kápolna szomszédságában. A 2015 óta rendszeresen megrendezett emlékest közreműködői olyan zenészek, akik közel álltak Cseh Tamáshoz és akikkel gyakran együtt szerepelt. A szándék az, hogy bemutassák azt a műfaji sokféleséget, amely Cseh Tamást jellemezte, a kínálatban a históriás énekektől a katonadalokig számos műfaj szerepel. Hallhatják az érdeklődők a Musica Historica Együttest, amely 1988-ban alakult Csörsz Rumen István vezetésével. Az együttes 15-19. századi, magyar és közép-európai, világi és egyházi zenét ad elő.



Fellép Lantos Szabó István lantművész, a régi magyar énekköltészet kutatója, a Vagantes trió alapítója és művészeti vezetője. Közönség elé áll Róka Szabolcs énekmondó, kobozművész és Écsi Gyöngyi népdalénekes, bábművész.



Gryllus Dániel zeneszerzőt, előadóművészt, a Kaláka együttes alapítóját is hallhatja a közönség és fellép Mülhauser Martina dalszerző, ének- és gitárművész is.



Cseh Tamás és Kátai Zoltán kapcsolatát idézi fel a Hanák Gábor történész által archívumok anyagából összeállított film, valamint fellép a Bakonybéli Népdalkör. [2021.08.10.]