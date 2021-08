Elment az eszem - Kicsit mulatósra vette a figurát Hársházi Szabi Elment az eszem címmel kijött az előadóként is egyre sikeresebb dalszerző-producer, Hársházi Szabi legújabb dala. Nem kimondottan mulatós zene az újdonság, de nagyon lehet rá táncolni és énekelni. Az új szerzemény több zenei stílust foglal magába, de ami közös a korábbi dalaiban és ebben az újban, az nem más mint, hogy dallamtapadásod lesz ettől is. Sőt még mulatni is támad kedve az embernek tőle. Az új dal 3 héttel korábban került fel YouTube-ra a tervezettnél, a sokak nagy örömére: "Sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz kint az új dal... Hát íme. Kikerült YouTube-ra, kicsit előbb...Szeressétek, hallgassátok, táncoljatok rá! S ha tetszik osszátok, bátran! (Szeptember 1-től pedig elérhető az összes ismert digitális zenei felületen...!)" – olvasható Hársházi Szabi közösségi posztjában. [2021.08.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu