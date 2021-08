Szombaton kezdődik a balatonfüredi Nemzetközi Kürt Akadémia Magyar, osztrák, szlovén, német, holland, spanyol és mexikói résztvevőkkel szombattól augusztus 22-ig immár hatodik alkalommal szervezik meg Balatonfüreden a Nemzetközi Kürt Akadémiát. A kurzus művészeti vezetője Zempléni Szabolcs, a hamburgi Zeneművészeti Főiskola kürt professzora. A Kürt Akadémián két korcsoportban zajlik a képzés, a mesterkurzuson 17-28 éves korig 24 résztvevővel, a fiatal korosztály kurzusán 12-16 éves korig 8 résztvevővel - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A kurzus tanára lesz Christian-Friedrich Dallmann (Berlin), Zempléni Szabolcs (Hamburg/ LFZE Budapest), Takács Miklós (Drezda), Saar Berger (Trossingen), Szőke Zoltán (LFZE Budapest) és Borbíró Máté (PTE Pécs), korrepetitora Akiko Nikami (Berlin).



Évente csaknem 30 résztvevővel zajlanak a kurzusok, idén a mintegy 60 jelentkezőből összesen 32 kürtös vehet részt az eseményen. Minden nap lesznek egyéni órák, ezen kívül beosztás szerint zongorás próbák, illetve kamaraegyüttes-próbák.



Az évente megszervezett eseménynek a Balatonfüredi Református Általános Iskola és a Ferencsik János Zeneiskola ad otthont, a programot hangszerkészítő mesterek hangszerkiállításai és előadásai kísérik, valamint tesztelni is lehet majd a kiállított hangszereket és tartozékokat. Az érdeklődők részt vehetnek hangszerészek bemutató előadásain és natúrkürtkurzuson is.



Az akadémia nyitóhangversenyén a kurzus tanárai mellett fellép Kristóf Réka énekes, a Virtuózok tehetségkutató 2017-es abszolút győztese és Ránki Fülöp zongoraművész.



A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Jeunesses Musicales Hungary szervezésében jött létre. MTI [2021.08.13.]