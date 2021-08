Különleges koncerttel zárul az OrgonaPont Idén több mint 60 városban, több mint 100 koncerttel várja közönségét az OrgonaPont sorozat országszerte a Filharmónia Magyarország szervezésében. Budapesten két koncertet hallhatott a közönség, a sorozatot pedig egy különleges hangverseny zárja. Augusztus 24-én egy nem szokványos koncert várja a nagyérdeműt a Szent István Bazilikában. A Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara és a Purcell Kórus koncertjén Erdei Péter vezényel, műsoron Haydn Megváltónk hét utolsó szava a kereszten című darabja. A Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara megalakulása Vashegyi György karmester nevéhez fűződik: a kezdeményezés célja, hogy erkölcsi támogatást nyújtson a legkiválóbb határon túli magyar zenészeknek és erősítse az itthoni és külhoni magyarok nemzeti összetartozásának érzését, egyúttal kifejezze a határon túli magyar muzsikusok elismertségének és megbecsülésének szükségességét. A Purcell Kórust Vashegyi György 1990-ben alapította a Dido and Aeneas című opera koncertszerű előadására, és majd 30 évvel ezelőtt, 1991-ben létrehozta az Orfeo Zenekart is, mely nevét Monteverdi L'Orfeo-jának első teljes hazai előadása után vette fel. E két együttes tagjai azóta Magyarország kiemelkedő régizenei specialistáivá váltak. Jöjjenek el és legyenek részesei a nagy találkozásnak, hallgassák a templom hűvösében ezt a csodálatos hangversenyt! Jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország budapesti irodájában, a koncert előtt a helyszínen, valamint online a www.jegymester.hu oldalon. [2021.08.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu