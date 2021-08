PA-DÖ-DÖ nagykoncert Budapesten - jegyek itt

Időpont: 2021. AUG 31. KEDD, 20:00 Helyszín: Vajdahunyadvár 1146 Budapest, Városliget

A szokásos jó hangulat garantált, Szabó János, Kiabálj, Repül a tányér, By by Szása és még rengeteg Pa-Dö-Dő dal az elmúlt 30 vagy több évből.



Sokan sokat ismernek a slágerek közül, de nem lehet őket elégszer hallgatni,



Minden évben más-más a koncert, ráadásul most egy év ki is maradt, de Lang Györgyi és Falusi Mariann a zenekar, a vokál és a táncos lányok, garancia egy jó hangulatú estére a Vajdahunyad Várban!



Pa-dö-dö koncert jegyek itt

[2021.08.23.]