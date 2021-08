Augusztus 27-én indul a Szamárfül fesztivál 2021 Augusztus végén jön Magyarország egyik legnagyobb ingyenes családi fesztiválja a pécsi Szamárfül Fesztivál. Hatalmas mulatságon búcsúztathatják a nyarat a családok az ország egyik legnagyobb ingyenes gyerekfesztiválján, a pécsi Szamárfül Fesztiválon! A Zsolnay Kulturális Negyedben augusztus 27–29. között közel 70 programmal, köztük az Apacukával, Szalóki Ágival és a Star Wars szereplőivel vár kicsiket és nagyokat a Zsolnay Örökségkezelő NKft! Szamárság lenne otthon maradni, hiszen a kínálatban szerepelnek gyermekszínházi előadások, koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi darabok, tudományos-ismeretterjesztő programok, ügyességi játékok és mesekiállítás is! - Tavaly sajnos a pandémia miatt nem tarthattuk meg a Szamárfül Fesztivált, így idén még nagyobb lelkesedéssel várjuk, hogy egy önfeledt, háromnapos kalanddal zárhassuk a nyarat. Ehhez minden hozzávalót megadunk a családoknak, hiszen reggeltől estig tartó programkavalkáddal készülünk – számolt be Bleszity Péter, a fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője. Olyan gyerek-kedvencek adnak koncertet, mint az Apacuka, Szalóki Ági, a Rutkai Bori Banda, a Szélkiáltó, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, a Kolompos, vagy a Kiskalász. A Csillagok Háborúja kedvelői közös fényképet készíthetnek R2-D2-val és a rohamosztagosokkal, mindezt ráadásul egy nagyméretű Star Wars-háttér előtt! Az vérbeli rajongók számára igazi kuriózum lesz a birodalmi sisakkiállítás is! A kreatív, kézműves programokon örök emlékeket készíthetnek a kicsik. Részt vehetnek képeslapkészítő műhelyen, gyöngyfűzésen, origami foglalkozáson, marcipán gyurmázáson, és kipróbálhatják a nemezékszer-készítést is. A mozgékonyak ne hagyják ki a gyerekvívást, a ládából készült mini hullámvasutat és a kötélpark-kalandpályát! A színházi és bábszínházi előadások között szerepel többek között a Bóbita Bábszínház Dödölle című csecsemőszínházi előadása, de megismerhetjük a Sárkányölő Sebestyén vagy a Szélkötő Kalamona kalandjait is. A Bóbita Bábszínház mellett itt lesz a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház és interaktív zenés bohócelőadást tart a Bohóc Brigád. Négyszögletű Kerek Erdő címmel lesz látható a Lázár Ervin mesekiállítás, és a Bóbita Bábszínház 60 évének időbejáró kiállítása is a fesztivál során nyílik meg. A fesztivál ideje alatt a Zsolnay Kulturális Negyedbe a 16 év felettiek – mind a fesztivál látogatói, mind a turisták – kizárólag védettségi igazolvánnyal léphetnek be. Bővebb - Szamárfül fesztivál 2021 [2021.08.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu