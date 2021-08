Szeptemberben rendezik a Kiskunfélegyházi Libafesztivál 2021-et 2021. szeptember 10-11. - jön a XXII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál! 2021. szeptember 10-11. - jön a XXII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál!



A hagyományos eseményen szombaton 19 órától Rúzsa Magdi lép fel, míg pénteken este Csík János és Mezzo ad koncertet A magyar hagyományok tiszteletét és ápolását célzó Kiskunfélegyházi Libafesztivál rendezvényei között kicsik és nagyobbak egyaránt találnak élményt adó, hagyományőrző programot.



Az egyre gazdagabb és változatosabb kínálat a kikapcsolódásra és a kulináris élményekre egyaránt lehetőséget nyújt.



A gasztronómia iránt érdeklődők mellett a családosoknak is igyekeznek kedvében járni: a libafesztiválon rendszerint a kiváló magyar ízek mellett a hangulatról élő koncertek, táncbemutatók, hagyományőrző játékok és gyermekprogramok gondoskodnak. A zenés színpadi műsorok mellett bábelőadással, libasimogatóval, játszóházzal, vásári élményfotózással is várják a látogatókat. A fesztiválozók a kézműves mesterségek művelőivel, hagyományőrzőivel is találkozhatnak. A programsorozat idegenforgalmi szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hiszen segíti a város fejlődését, és hasznot hozhat a településen élők számára.



A Kiskunfélegyházi Libafesztivál az elmúlt két évtizedben túlnőtte a város „falait”és a megye határait is, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek vendégek a településre a fesztivál idejére. A fesztivál jellegéhez igazodva már kezdetektől fogva megrendezésre került a „Ki mit tud sütni-főzni a libából?” című főzőverseny, valamint a gyermekek által is kedvelt libasimogató. A Mesterek utcájában kirakodó vásár és kézműves bemutatók várják az érdeklődőket.



A helyi ízek mellett lehetőség van kürtőskalácsot, házi rétest, kézműves söröket és jó hírű borokat is kóstolni. Bővebb - Kiskunfélegyházi Libafesztivál 2021 programok [2021.08.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu