Szeptember 17-én indul a Kerekdomb Fesztivál 2021 A Parno Graszt, a Punnany Massif, Malek Andrea és a Miskolci Szimfonikus Zenekar is Tállyára látogat. A szeptemberi napsütésben, a tokaji szőlőskertek ölelésében hatodik alkalommal veszi kezdetét Észak-Magyarország leghangulatosabb őszi fesztiválja. Szeptember 17. és 19. között a Tokaji Borvidék gyönyörű települése, Tállya újra gyalogos-, e-bike és evezős túrákkal, koncertekkel, színházzal, irodalommal, filmekkel és boros programokkal várja a látogatókat. Koncertet ad a Lóci játszik, a Parno Graszt, a Punnany Massif, az Elefánt, Szabó Balázs Bandája és a Bohemian Betyars. Előadást hoz az Orlai Produkciós Iroda, a Füge Produkció, a Táp Színház és a Momentán Társulat. A napok helyi mesterségek bemutatásával, közös kézműves foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal indulnak, színpadra áll a Manó Swing, Huzella Péter, Bárth János, Malek Andi és az EsZeMent MeseBand, Varró Dániel és Molnár György. A tállyai borászatok, köztük a Zsadányi Pincészet, a Homoky Pincészet, a Szóló Pincészet, a Szűcs Pince, a Somszög Birtok, alig várják, hogy bemutassák pincéiket, boraikat a látogatóknak, beszéljenek a Tokaji Borvidék adottságairól, legendáiról és titkairól. A borkóstolókat a pincészetek udvarain hangulatos kiskoncertek, gasztro programok és gasztroszínház színesíti. Fellép többek között Vázsonyi János, Apey, a Papaver, Snétberger Ferenc jazztanítványai, a Jónás Vera Trió, Palya Bea és Lisztes Jenő. Irodalmi programmal készül Csena-Szabó András és Darida Benedek, Kiss Judit Ágnes, Szendrői Csaba, Háy János, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska, komolyzenei koncerttel a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Four Bones Quartet és Szirtes Edina Mókus. Helytörténeti sétákat szervez a Hosszúlépés csapata, filmvetítéseket a Malter Vándor Filmfesztivál. Emellett dűlőtúrák várják a látogatókat és borkóstolással egybekötött naplemente-vadászat, ahol panorámás sétaúton Tállya dűlőiről hallhatnak majd. A Kerekdomb Fesztivál finom üdvözlése és ünnepe az ezer színű és ízű ősznek. Bővebb - Kerekdomb Fesztivál 2021 program [2021.08.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu