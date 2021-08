Szeptember 11-12. között Badacsonyi Szüret 2021 Badacsonyi Szüret 2021 - Szeptember 11-12. között szüreti hétvégére várnak minden érdeklődőt Badacsonyban, a Móló Parkban. Az első, televízió által is közvetített Badacsonyi Szüretet 1964-ben rendezték meg településünkön és azóta is fontosnak tartjuk, hogy megünnepeljük a helyi borosgazdák, szőlészek munkájának “gyümölcsét”.



A három nap során a vasárnapi fő attrakció, a szüreti felvonulás mellett, egyéb kulturális programokkal is várjuk a borok szerelmeseit a rendezvény színpadán Badacsonyban a Móló Parkban. A Badacsonyi Szüret a régió legimpozánsabb őszi rendezvénye, az idegenforgalmi szezon méltó zárása. A rendezvényen vendégeink megkóstolhatják a helyi borosgazdák karakteres borait, és megtekinthetik az ország leghosszabb szüreti felvonulását. A felvonulás, szeptember 12-én, vasárnap 10:00 órakor indul Badacsonytomajról és a 71-es számú főút Badacsonytomaj és Badacsony közötti szakaszán halad végig, környékbeli települések képviselői, néptánc együttesek, legionáriusok, magyarországi borrendek, kopjások, huszárok és zászlóforgatók, tűzzsonglőrök, lovas fogatok, fúvószenekarok alkotják a színes forgatagot.