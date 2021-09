Zajlik a Belvárosi Sörfesztivál 2021 Budapesten 250 féle sörrel, a legkirályabb hazai főzdék kézműves különlegességeivel, vagány FoodTruck-okkal várnak augusztus 31 és szeptember 5. között a Budapesten a Belváros szívében a Belvárosi Sörfesztivál 2021-en! Az országban fellelhető legjobb sörfőzdék egy helyen 6 napon keresztül!. "Ahogy eddig is, a célunk, hogy tovább népszerűsítsük a gazdag hazai sörkultúrát, valamint a jól ismert márkák mellett bemutassuk a magyar kézműves sörfőzdék újdonságait. Az eddigi hagyományokat követve igyekszünk, hogy rendezvényünk izgalmas ötvözete legyen a minőségi sör, street food és egyéb kísérő program kínálatnak!" - közölték a szervezők Gyere és üldögélj velünk egy meleg nyárvégi estén egy hideg sörrel a fényfüzérek alatt. Augusztus 31 - Szeptember 5. között idén is 6 napon át vár a Belvárosi Sörfesztivál! Nyitva tartás:

Kedd: 11:30 - 00:00

Szerda: 11:30 - 00:00

Csütörtök: 11:30 - 02:00

Péntek: 11:30 - 02:00

Szombat: 11:30 - 02:00

Vasárnap: 11:30 - 00:00 A rendezvényre a belépés INGYENES, de a sörfogyasztáshoz egyedi fesztiválüvegpoharat kell vásárolni! Normál fesztiválpohár: 1999Ft

Prémium fesztiválpohár: 2999 Ft Bővebb - Belvárosi Sörfesztivál 2021 Budapesten [2021.09.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu