Szeptember 4-5-én újra Nemzetközi Verkli Fesztivál 2021. szeptember 4-5-én újra megszólalnak a hagyományos zenegépek, a verklik Keszthelyen a Nemzetközi Verkli Fesztiválon. Magyar, svájci, német, osztrák, lengyel fellépők szólaltatják majd meg zenegépeiket Keszthely főterén és sétálóutcáján. A rendezvény kezdeményezője egy kis helyi múzeum, a Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeum tulajdonosa, Hansjörg Surber és felesége, akik már több mint 40 éve élnek a régi hangszerek bűvöletében és űzik hobbiként ezek gyűjtését és megszólaltatását. A sok-sok zenegép és zenész muzsikája vidámsággal és régi korok kellemes hangulatával tölti meg a várost. A verklisek közül néhányan kis műsort is adnak a zene mellé, bábfigurát mozgatva a gépek előtt, és a gépeken. Szeptember 4., szombat

10.00: Megnyitó

11.00-17.30: Verkli muzsika

13.00-19.00 Varázshangok gyermek játszóház

18.00-19.00: Papa Jazz Seven koncert

19.00-19.30: Népek Tánca csoport fellépése

19.45-20.45: Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar Vonyarcvashegy Szeptember 5., vasárnap

10.00-15.00: Verkli muzsika

15.00-15.30 Szabó Lia és Veiger Csaba koncert

15.30: Együtt az összes verklis! -közös zenélés a színpad előtt

17.00-17.45 MintAgyerek gyermek koncert

18.00-19.00 Babitsek Bernát Bővebb - Nemzetközi Verkli Fesztivál 2021 [2021.09.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu