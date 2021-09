Képgalériák • Halott Pénz koncert a Budapest Parkban Kapcsolatok • Halott Pénz Megnéztük: Halott Pénz koncert a Budapest Parkban - képekkel Szép, kerek alkalom: tizedik alkalommal töltötte meg a Halott Pénz a Budapest Parkot. A Park egyik érdekes újdonsága a repohár: külön fizetendő, de újratölthető és visszaváltható pohárban szolgálják ki a vendégeket. Emiatt a közönség jelentős része pohárral a kezében bulizott - nyilván kissé kényelmetlen, de fontos környezetvédelmi lépés az eldobható poharak használata után. A Hősök melegítették be a közönséget a Halott Pénz előtt, hogy aztán Mentha rögtön a nagykoncert első számában is visszatérjen, amikor a Hello lányok című dalt együtt adták elő. A nagyobb Halott Pénz koncertek jellegzetessége a rengeteg sztárvendég, amikor válogatni tudnak a rengeteg korábbi együttműködésből. Másfél éve például, az Arénában a szülinapi bulin szinte számolni is nehéz volt, minden második dalt valaki mással énekeltek el. Itt azért sikerült összeszámolni: a Hétfő, szerda, szombat, keddet itt is Papp Szabival adták elő, a Több türelem című dalt a Hősökkel, a Többet kéne mosolyognomot pedig Hegyi Dóra "Ohnody"-val. Ezek is szuperek voltak, de az igazi meglepetés csak ezután következett: a Mindenre ráveszelhez a közönségből hívtak fel vagy negyven rajongót, a Szeretni, akit nem lehet című dalt pedig Caramellel énekelték el. Sajnos ezúttal is volt hangtechnikai probléma, a Hoppá terasz magasságában már halk volt a koncert, hátul pedig egyáltalán nem szólt. A Budapest Parkban hasznos lenne valamilyen visszajelzési lehetőség, például Messenger/SMS csatorna, ahol a rendezők a koncertek alatt is érdemben elérhetőek, hogy a hasonló problémákat jelezni lehessen. Ahol hallani lehetett, ott jól szólt a koncert. Elhangzott egy csomó régi dal (Hajtól szívig, Hol van az a lány, Valami van a levegőben, Darabokra törted a szívem, Emlékszem Sopronban) és egy csomó új (Melletted, Gazdag vagy szegény, és a személyes kedvencem: Nincsen véletlen). Szintén elhangott a csak különleges alkalmakból játszott Halljam a hangod - nem világos, miért csak ritkán játsszák, nagyon szép dal.



Az új lemezről a Szívedből minden kell egyenesen a ráadásba került, és a koncert az Amikor feladnád szokásos, klassz szertartásaival (közös éneklés, guggolás, konfetti) ért véget. Marsalkó Dávid egy korábbi Insta sztorijában azt írta, hogy a Halott Pénz idén utoljára koncertezett Budapesten, vidéken viszont még bőven lehet látni őket. A Budapest Parkban is bőven tart még a szezon, lesz Total Dance, Follow the Flow, Hooligans, Honeybeast, Rapcirkusz, Tankcsapda... csak győzzük követni! Bővebb információk szokás szerint a Facebookon Szatmári Péter Halott Pénz koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra [2021.09.06.]