Ress Hajnalka énekel a Kossuth téri szentmise előtt Az énekesnő is zenei szolgálatot teljesít majd a Magyar Honvédség Központi Zenekara kíséretében szeptember 11-én Erdő Péter bíboros szentmiséje előtt. Ress Hajnalka hangja fog megcsillanni a szeptember 11-ei Kossuth téren celebrált szentmise előlőtt. A Magyar Honvédség Központi Zenekara kíséretében lép majd fel. „Szavakba nem önthető megtiszteltetés ért azzal a felkéréssel, hogy énekes szólistaként közreműködhetek a zenekari felvezető koncerten" - mondta megilletődötten az énekesnő a .„Számomra a "találkozásról„ szól, hiszen a Hitem, mely az "utamat„ rendületlenül végigkíséri, már egészen kicsi gyermekként megtaláltam. Ez a rendkívüli megtiszteltetés művészemberként egy szakrális visszaigazolás is, hiszen legtöbbször a legváratlanabb, legnehezebb pillanatokban kapunk "Égi„ választ "fohászainkra„, mely még inkább megerősített abban, hogy a Hit és a Remény a legáldottabb kincs a lelkünkben, melyet Szeretettel átitatva kaptunk"- árulta el Ress Hajnalka. A zenekari koncertet Szabó Imre alezredes vezényli majd, amelyen felcsendül többek között a Ballada a Hazámról című zenei összeállítás és Hidas Frigyes által szerzett Fantázia és fúga is. Az elhangzó zeneművek hangszerelését Sárosi Péter őrnagy készíti a zenekari koncertre és a Szentmisére is, melyet majd Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere vezényel. A szentmisét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatja be, amely után a hívek az Oltáriszentséget kísérve a Hősök terére vonulnak. A Ballada a Hazámról című dal videóklipje: [2021.09.07.]