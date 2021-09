Jön az egyetlen budapesti Total Dance Festival 2021-ben Szabadtéri retro koncertshow a legnagyobb világsztárokkal a Budapest Parkban! Semmi nem fogható ahhoz a hangulathoz, ami a Total Dance Festival-on szokott lenni: ezer és ezer kéz a magasban, jó fej emberek, hideg italok, meleg éjszaka, profi előadók és egy olyan show, amilyet máshol nem láttok, profi táncosokkal és a 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel! Az utánozhatatlan Total Dance hangulat garantált! Szállj be 2021-ben is mellénk a Cabrioba!



Velünk lesznek a 90-es és 2000-es évek legnagyobb világsztárjai: 2Unlimited, Real McCoy, Cascada, Guru Josh Project, Brooklyn Bounce és a magyar élvonal: UFO, Csordás Tibi, Sterbinszky, Náksi, Cory, Peat Jr., Erős vs Spigiboy, DJL, djtalajfeatmckele Az est házigazdája DJ André. Bővebb információ és jegyvásárlási lehetőség: https://www.facebook.com/events/2553574174738285 [2021.09.10.]