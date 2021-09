Sztárban Sztár leszek 2021 3. válogató - nézd újra a produkciókat Szombaton került adás a Sztárban Sztár leszek 2021 3. válogatója - mutatjuk a történéseket. A Sztárban Sztár leszek! hazánkban sosem látott formátumban keresztezi a tehetségkutatók és a népszerű átváltozó-show elemeit. Ezúttal civil jelentkezők mutathatják meg rátermettségüket. Aki mind hangban, mind megjelenésben tökéletesen hozza az ikonikus külföldi és hazai előadókat, elnyerheti a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet. A műsor első szakaszában az előválogatók és a középdöntő várja a nézőket, az élő adások alkalmával pedig a 12 döntős sorsának alakulását követhetik figyelemmel hétről-hétre. Sztárban Sztár leszek 3. válogató: Horváth Szilvia - My Heart Will Go On



Tilla tébolynak nevezte, ami a stúdióban történt. Horváth Szilvia olyan hangot adott ki, amit még senkitől nem hallhattak a Mesterek.



Nézd meg a produkciót!







Sztárban Sztár leszek 2021 3. válogató: Megszólalásig hasonlítottak: Óriási nemekkel távoztak Megdöbbentő hasonmások léptek a színpadra, azonban a produkciójuk kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz.Máté Péter imitátora csak a felvétel miatt nem csapott balhét.



Máté János száz százalékig elégedett magával, semmi kétsége arról, hogy a zene a vérében van. Köllő Babett táncra is perdült a produkció alatt.





Ezt a pillanatot sosem felejti el Fodor Erik, hiszen a kamerák előtt tudta meg, hogy szerelmével milyen nemű gyermekük születik hamarosan!



Urbán Edina saját hangjához megfelelő dalt választott, amivel levette a Mestereket a lábáról. Felrobbant a stúdió, amikor felcsendült a sláger.



