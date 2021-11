Tábort szerveztek tehetséges fiataloknak Simonpusztán tartották a Roma Show Tábort azoknak a kiemelkedő tizenéveseknek, akik részt vettek az első Roma Show tehetségkutató versenyen. Az esemény célja az volt, hogy a megmérettetés résztvevői összecsiszolódjanak, és értéket teremtve megmutassák, hogy igenis ki lehet emelkedni szorgalmas és kitartó munkával. A gyerekek nagy meglepetésére Kökény Attila és zenekara is fellépett, ahol három tehetség az ő dalaikat énekelték a sztárvendégeknek. Horváth Szilveszter, az ötlet gazdája, a Cselekvő Romák Egyesület alapító tagja részletezte, miért hozták létre ezt a programot: - A cigány hagyományok ápolása és megőrzése számomra az egyik legfontosabb feladat, hiszen a jövő nemzedékének is meg kell ismernie a gyökereinket. Mi ezen dolgozunk a Cselekvő Romák Egyesületben és a Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesületben egyaránt nap mint nap. Büszkén ajánlom a Roma Show Tábort, ahol megmutatkozhat az, hogy a cigányok vérében van a tánc és a zene. A tábor ideje alatt a résztvevők közösen készítették el a Roma Show dalát és annak koreográfiáját. A mentorok a résztvevők ismereteit bővítették, mind zenei, mind táncos ismeretekkel. Mentorok: Kárpáti Róbert (volt zsűritag, roma tánctanár) Széchenyi Krisztián (táncművész, volt zsűritag, Széchenyi Produkció vezetője) Páll Kata (volt zsűritag) Farkas Mihály (a Budapest Bár egykori tagja, most a Pátria zenekar alapítója és tagja, a Roby Lakatos Alapítvány kurátora) A rendezvény szakmai partnere az Agrárminisztérium és dr. Nagy István, agrárminiszter, aki számára fontos a roma kultúra és a gyerekek nevelése. [2021.11.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu