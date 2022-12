Magyar arénás koncertet jelentett be Thomas Bergersen és Nick Phoenix Európai turné 2023: Thomas Bergersen & Nick Phoenix Two Steps From Hell – Live 2023. szeptember 27-én 20 órától a Papp László Budapest Sportarénában élő koncerten lesznek hallhatóak Thomas Bergersen és Nick Phoenix művei. A világhírű zeneszerzők összefogásából indult Two Steps from Hell amerikai formáció olyan filmek zenéihez is nevét adta, mint a Harry Potter, A Karib-tenger kalózai vagy az X-Men. Élő koncertshow-jukat Európa legnagyobb koncerthelyszínein mutatják be, a helyszínek közé választották Magyarországot is.



A 2022-es óriási sikerük után a Two Steps From Hell Live 2023-ban ismét felrázza rajongóit energikus és ellenállhatatlan élő showjával Európa legnagyobb arénáiban. A Two Steps From Hell Live először lép fel a Magyarországon, 2023. szeptember 27-én 20 órától a Papp László Budapest Sportarénában adnak koncertet.



A Two Steps From Hell zeneszerződuó sok milliárdos nézettséggel büszkélkedhet a YouTube-on, Spotify-on és más streaming platformokon, a világ legsikeresebb médiazenei producerei közé tartoznak. A rajongóik által régóta várt első turnéjuk 2022 nyarán indult világpremierként, és Európa-szerte nyűgözte le a közönséget.



A Two Steps From Hell újraértelmezi a zenekari játékot: fiatal, izgalmas és egyben innovatív. Különböző zenei témák egész arzenálja bontakozik ki, olykor kelta beütéssel tarkítva, rock és metál hangzásokkal vagy filmes dallamokkal. Egyedülálló zenekaruk és kórusuk mellett a műsorokat a világhírű alkotóik kísérik: Thomas Bergersen és Nick Phoenix zeneszerzők, zongorán, hegedűn illetve ütőhangszereken irányírják a showt. Az előadás erőteljes, felemelő zenével és szenvedéllyel borzolja fel mesterien az érzelmeket, és olyan fantáziavilágokba kalauzol el, ahol bármi megtörténhet.



Two Steps From Hell zenéje mindenki számára ismerős, pláne aki szereti a filmeket, sporteseményeket néz a tévében, filmelőzeteseket néz, videojátékokat játszik, rádióreklámokat hallgat, olimpiát néz, vagy csak videókat böngész a YouTube-on, Instagramon vagy TikTokon.



Az egyedülálló show a Semmel Concerts és a Tomek Productions által jött létre.

A "Two Steps From Hell: Live" album 2022. november 4.-én jelent meg világszerte a Sony Music gondozásában. Fontos információ az új album vásárlóinak: Minden jegyvásárló a belépőjegyen feltüntetett QR kód segítségével 15% kezdvezménnyel vásárolhatja meg a legújabb Two Steps From Hell Live albumot.



Two Steps From Hell

2006-ban Thomas Bergersen és Nick Phoenix zeneszerzők megalkották a Two Steps From Hell-t, miután felismerték, hogy zenéjükben milyen nagy potenciál rejlik. Kezdetben a filmipar számára készült zenék készítésére szakosodtak, főként filmelőzetesekre, egy olyan zenetípusra, amely felidéző és szuggesztív témákat igényel, de azonnali hatást érnek el. Kompozícióik olyan történetek előzetesében jelentek meg, mint a Harry Potter, a Karib-tenger kalózai vagy a Star Trek stb.

Jelen vannak mindenhol, a filmekben a reklámokban, a televízióműsorokban, a sportversenyeken, és általában minden olyan műsorban, ahol az epikus zene megjelenik. A Two Steps From Hell kezdetben csak kereskedelmi használatra készített zenét, de műveik olyan népszerűek lettek, hogy 2010 májusában úgy döntöttek, Invincible címmel nyilvános albumot adnak ki, ami a legnagyobb slágereik gyűjteménye.



Az album fogadtatása minden várakozásukat felülmúlta, a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem. Rajongóik, akik ekkorra már több tízezret számláltak, egyre több zenére vágytak, így Thomas Bergersen és Nick Phoenix új dalokat készítettek, nemcsak az audiovizuális iparnak, hanem a nagyközönségnek is, és elkezdték kiadni albumaikat. Így született meg a Two Steps From Hell jelenség.

Ezek az albumok annyira népszerűvé váltak, hogy dalaikat több milliárd megtekintéssel a YouTube-on, és ugyanennyi reprodukciót gyűjtöttek össze az audio streaming platformokon, így fizikai és digitális változatban is az eladási listák élére kerültek.



Semmel Concerts-ről

A Semmel Concerts Entertainment GmbH Európa egyik vezető rendezvényszervezője, és évek óta a POLLSTAR top 10 promótere között szerepel világszerte. A CTS Eventim AG-vel, Európa legnagyobb jegyszolgáltatójával együtt cégvezető az otthoni piacon és nemzetközi pozíciót szerzett az EVENTIM LIVE szórakoztató hálózat égisze alatt.

A Semmel Concerts hálózat nagyjából 150 alkalmazottat foglalkoztat nyolc irodában Németország szerte. A társaság részesedéssel rendelkezik a Promoters Group Münchenben és az Arena Berlin Betriebs GmbH-ban is. 2020 óta a bécsi Show Factory Entertainment GmbH egyedüli részvényese.

A számos hazai és nemzetközi produkcióval a társaság több mint 1500 rendezvényt szervez évente több mint 5 millió éves látogatóval. A Semmel Concerts Entertainment GmbH számos Live Entertainment Awardot (LEA) érdemelt ki, köztük az „Év promótere” díjat.

Tomek Productions-ról

A Tomek Productions székhelye Bécsben, található, és multimédiás koncertkoncepciókat fejleszt a film- és médiazenére összpontosítva. Az olyan eseményekkel, mint a "Hollywood in Vienna", amelyeket világszerte közvetítenek a televízióban, valamint olyan nemzetközi turnézó produkciókkal, mint a "The World of Hans Zimmer", a Tomek Productions piacvezetővé nőtte ki magát a film- és médiazene események területén.

A koncertek, a zene, a látvány, a fény és a tér kreatív összjátékaként zajlanak, harmonikus, magával ragadó és érzelemteli epikus hangulatot teremtve.





Jegyértékesítés



HU: https://www.eventim.hu/hu/ jegyek/two-steps-from-hell- live-2023-budapest-papp- laszlo-sportarena-595121/ event.html [2022.12.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.12.]

gazda szolgáltatás [2022.12.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu