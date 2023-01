Boldog születésnapot Budapest Jazz Club! Az LFZE Big Band, a Hodek Áron Trio, valamint az Oláh Kálmán Jr. Quartet lép színpadra január 7-én a Budapest Jazz Clubban abból az alkalomból, hogy a BJC 15. születésnapját ünnepli. A Budapest Jazz Club 2007-es indulása után rövid időn belül ismert, itthon és nemzetközileg is jegyzett kulturális helyszínné, zenei központtá avanzsált - szerepel a szervezők által az MTI-hez kedden eljuttatott ajánlóban. Mint írták, januárban mintegy hatvan esemény várja a vendégeket a BJC-ben. A programok között a dzsesszkoncertek mellett színházi produkciók és családi programok is helyet kapnak.



"A nemzetközi sztárok meghívásán túl a BJC kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, valamint a műfaj legautentikusabb megnyilvánulási formájára, az improvizáció szabadságát hirdető Jam Session-ök szervezésére" - emelték ki a közleményben.

Ez a sorozat az elmúlt években annyira népszerű lett, hogy jelenleg - egész Európában egyedüli módon - egy-egy rezidens formáció a hét öt napján várja a spontán örömzenélés rajongóit a zenészek és a közönség köreiből egyaránt. A koncertek után kezdődő jamek ingyenesen látogathatóak, csakúgy, mint a Budapest Jazz Club tizenötödik születésnapi műsora.



A január 7-i esten László Attila vezetésével közreműködik az LFZE Big Band. A koncert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a BJC sokéves együttműködését szimbolikusan is reprezentálja. Az egyetem hallgatói az egyik legjobb magyar gitárossal, a nagyzenekari gyakorlatért több mint harmincöt éve felelős zenésszel élükön hívják életre a big band műfajban rejlő zenei játékosságot.

A nagyzenekart követi a Hodek Áron Trio. A mindössze 11 éves komáromi Hodek Áron basszusgitáros máris nemzetközi szintű zenész; hatévesen robbant be a zenészvilágba. Tehetségére olyan legendás zenészek figyeltek fel, mint Quincy Jones, Lenny Kravitz, Timbaland, Robert Glasper. Felnőtteket meghazudtoló virtuozitása mellett a tanulással vagy gyakorlással sem elsajátítható "stenk" teszi játékát életkorát meghazudtolóan kiforrott hangvételűvé.



A fesztiválhangulatú est programját az Oláh Kálmán Jr. Quartet produkciója zárja. A szaxofonos zenekarvezető először édesapja nyomdokain haladt, zongorázni tanult, majd tizenkét éves korában kezdett el szaxofonozni. Formációjával a post-bop stílusban érzi magát a legotthonosabban. Az est alkalmával elsősorban a jam sessionök hangulatához leginkább illő dzsessz-standardeket szólaltatják meg. MTI [2023.01.04.]

