“Nem elég belőled egyetlen élet…” - Magor dal- és klippremier: Egy perc Új dallal, és a hozzá készített videoklippel jelentkezett a jászberényi székhelyű, idén 15 éves Magor. Az utóbbi időszakban több tagcserén is átesett heavymetalcore banda tavaly ősszel stabilizálta felállását, akkor pár koncerten meg is mutatták magukat, a közös munka első gyümölcse pedig a most bemutatásra kerülő Egy perc című friss szerzeményükben öltött testet. Speck Roland énekes a tagcserékről:

“A tavalyi évünk teljesen ráment a tagcserékre. Először Csatai Zoltán érkezett, aki az első lemez előtt már dobolt a zenekarban, és volt egy ‘kihívója’ is, Fekete Bálint, aki szintén dobos, de amikor mi Zolit választottuk a posztra, akkor ő két hét alatt megtanulta az összes gitártémát, mert, hogy annyira itt akart játszani. Végül Fülöp Tibor érkezett, akit a Cry Free nevű Deep Purple cover formációból lehet ismerni. Ő két dolgot szeretett volna elkerülni, az egyik, hogy ne magyar nyelven éneklő zenekarban játsszon, illetve olyan bandában sem akart gitározni, ahol hörgés vagy üvöltés van. (nevet) Aztán, ahogy hallgatgatta a dalainkat, elismerte, hogy a szövegekre jobban odafigyelve egész más megvilágításba került az egész, így végül csatlakozott hozzánk.”



A dalról és a klipről:

“Tibi hozott egy jó alapot, amit szétszedtük, picit alakítgattunk rajta, Zoli (Inges Zoltán - basszusgitár) megírta hozzá a kamuangol énekdallamokat, én pedig Tibi segítségével a rendes szöveget. Utóbbiról annyit, hogy szerintem mindenki életében vannak olyan emberek, akikkel nem teljesedett ki egy kapcsolat, és bizonyos oknál fogva már nem is fog, de mindenki abban reménykedik, hogy majd egy másik életben ez helyrehozható, megoldható. Tehát egy perc nem elég, hogy ez kiteljesedjen… Van is a dalban egy olyan sor, hogy ‘Nem elég belőled egyetlen élet’. Idén 15 éves a zenekar, és ezt jó lenne mondjuk év végén egy nagylemezzel, megünnepelni, így ez a most bemutatott új nóta akár ennek az előfutárának is tekinthető.” Március 25-én indult a zenekar tavaszi koncertsorozata - az alábbi helyeken lehet találkozni a Magorral:

03.25. Szeged / Városi Rock Klub

04.15. Miskolc / Corner Stage

04.21. Jászberény / Pótkerék Csárda

04.28. Dunaszerdahely / Soul Hunter

04.29. Budapest (szervezés alatt)

05.05. Szombathely / Végállomás Klub

05.06. Kaposvár / Hangár H-Music Hungary [2023.03.28.]