Csillogás, fájdalom, boldogság - Marilyn Monroe története a táncszínpadon Március 25-én újra felgördült a függöny a Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínházában, ráadásul nem is akármilyen előadást láthattak a nézők. A Miskolci Balett legújabb bemutatójára került sor: az est első részében a táncművészek a boldogságot és önazonosságot keresik, a másodikban pedig Marilyn Monroe történetét mesélik el a tánc nyelvén. A Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál közönsége tavaly már láthatta a Jobb későn, mint soha című előadást, melyet Hugo Viera portugál koreográfus készített a Miskolci Balett számára. Most, a március 25-i bemutató első felvonásában újra látható a produkció. – A közöségi médiában figyeltem fel a miskolci társulatra és nem sokkal később meghívást kaptam Kozma Attilától, a Miskolci Balett művészeti vezetőjétől, hogy dolgozzak együtt a társulattal – meséli a koreográfus. Hugo Viera táncosként kezdte pályáját, a Portugál Nemzeti Balettintézetben, majd következett Cannes, Párizs, újra Lisszabon, majd hosszú ideig Karlsruhe. Táncosként is készített már koreográfiákat, azóta számos helyre kapott meghívást Németországban, Ausztriában, Horvátországban. Szabadúszó koreográfusként dolgozik, 2021-ben saját formációt is alapított Ballett Contemporaneo Do Oeste néven. A Jobb későn, mint soha Hugo Viera magyarországi bemutatkozása. – Minden munkámnál a saját tapasztalataimból merítek ihletet. Nem kifejezetten történetet akarok elmesélni egy-egy darabban, inkább igyekszem azt az atmoszférát megteremteni, amire az előadásban reflektálok, némiképp absztraktabb módon. A Jobb későn, mint soha arról szól, hogy soha nem késő megtenni a helyes lépéseket annak érdekében, hogy az légy, aki szeretnél lenni, hogy azt szeresd, akit akarsz és hogy boldog légy. Maga az élet nagyon rövid, és biztosnak kell lenned abban, hogy a lehető legjobban az előnyödre fordítod ezt az időt, mielőtt vége lenne. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy jobb későn megtenni ezeket a lépéseket, mint soha. A boldogságod elérése érdekében, egy egyenlőbb világért, és azért hogy az lehess, aki vagy, és ne mások véleményén rágódj – foglalja össze a koreográfus. Mint mondja, ezeket az érzéseket sokszor nem konkrét mozdulatokra fordítják le, sokkal fontosabbak azok az energiák, amik a táncosokban és benne munkálkodnak. Az est második felében a közönség Kozma Attila koreográfiáját láthatja. A Miskolci Balett előadásaiban rendszeresen láthatunk meghatározó női alakokat, történeteket, gondoljunk csak az Álom luxuskivitelben Cily Hebrentch-ére, a Casablanca Ilsájára, vagy az Üvöltő szelek Catherine-jére. Kozma Attila ezúttal nem más, mint a popkultúra egyik, talán ha nem a legnagyobb ikonját jeleníti meg a táncszínpadon. Marilyn Monroe történetét a Vörös napló című előadásban mesélik el a tánc nyelvén. A Vörös napló Marilyn Monroe eltűnt titkos naplója. Ha ismernénk a tartalmát talán tisztábban látnánk az 50-es évek amerikai színésznőjének titkokkal, traumákkal teli életét. – Az elmúlt években a Miskolci Balett arról - is - vált ismertté, hogy irodalmi-, és filmalkotásokat vitt színre, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok most kicsit „szabadabb” lenni a történetmesélés terén. Marilyn Monroe-nak vagy volt egy Vörös naplója, vagy nem volt…De ez adott nekem egyfajta szabadásgot arra, hogy fikcióként meséljem el az ő történetét. Természetesen sok mindent ismerünk már az életéről, azonban nagyon sok részét homály fedi, és én itt tudtam „kitölteni” a hézagokat, máshogyan megközelíteni az életének különböző eseményeit – részletezi a koreográfus. Kozma Attila rendszeresen dolgozik együtt Hajdufi Péterrel, aki a különböző vizuális látványért, videókért felel a Miskolci Nemzeti Színházban. – Azt gondoltam, hogy ennél a darabnál elkerülhetetlen, hogy a látványvilágot alátámasszuk különböző technikai, vizuális eszközökkel, pláne, ha egy olyan emberről készítünk előadást, akinek az életében a mozi, a film ennyire meghatározó volt. Péter nagyon izgalmas anyagot készített, rendkívül kreatív, ahogyan például egy filmes casting során a „nagy hollywoodi gyár” működését megjeleníti a vásznon – teszi hozzá a rendező-koreográfus. Mint mondja, a koreográfia tele van érzelmekkel, fájdalommal. – A mozgásszínházban igazán „hálás” téma egy karakter lelki összeomlása, „szétcsúszása,” melyet Harangozó Lili táncművész rendkívül bátran, és ami fontos, nem közhelyesen fogalmaz meg. Marilyn Monroe nem csak a film-, de a popkultúra ikonja is volt, reményeim szerint az ő életének bemutatása minden korban érdekes a nézők számára – mondja Kozma Attila. Harangozó Lili elmondása szerint eléggé meglepődött, amikor megtudta, hogy ő fogja megtestesíteni Marilyn Monroe-t. – Nem számítottam rá, hogy ekkora szerepet rám fog bízni Kozma Attila. Nagyon megörültem és vártam, hogy megkezdődjön a próbafolyamat. Természetesen belenéztem a filmjeibe, olvastam az önéletrajzát, próbáltam belelátni az életébe. Sok képen megfigyeltem a gesztusait, a tartását, a stílusát, hogy jobban és hitelesebben tudjam prezentálni őt a színpadon. Viszonylag gyorsan kellett összeállítanunk ezt a darabot, mert emellett párhuzamosan mentek az előadásaink és egyéb próbáink is. Nagy koncentrációt, produktivitást és odaadást igényelt az egész folyamat – meséli a táncművész. Monroe karrierje sok szálon kapcsolódott az amerikai társadalom, kultúra számos területéhez: filmhez, színházhoz, irodalomhoz, képzőművészethez, sporthoz, politikához, feminista mozgalomhoz. – A mai napig szex-szimbólumként, igazi dívaként emlékeznek rá, aki a kor hagyományaival szakítva nyíltan vállalta érzékiségét. Sok képét a mai napig próbálják utánozni, akár a pink estélyiben, ahogy egy férfikoszorú veszi körül vagy ahogy a fehér fellibbenő szoknyájában élvezi a metró szellőjét. Ezeket az ikonikus pillanatokat mi is beleszőttük a darabba – fejti ki Harangozó Lili, aki számára saját bevallása szerint mindenképpen kihívás volt ez a karakter. – Én alapvetően én egy visszahúzódóbb, csöndesebb típus vagyok, így sokszor nehéz a hivalkodó, törtető, túlzó, „szexista” megjelenés. Ugyanakkor van egy elegáns, nőies, bájos, játékos oldala is, amit annál inkább szeretek benne, hiszem ez közelebb áll hozzám. Örülök, hogy eljátszhatom őt és egy kis időre a bőrében bújhatok, de ha komolyabban belegondolok, elképesztően nehéz élete volt és sajnos nem sikerült olyan, emberekkel körülvennie magát, akik mellett élete végéig biztonságban lett volna – zárja gondolatait Harangozó Lili.



Jobb későn, mint soha

táncelőadás

Közreműködnek a Miskolci Balett táncművészei

Látványkoncepció: HUGO VIERA

Betanító asszisztensek: DÁVID PATRIK, KOCSIS ANDREA

Ügyelő: REITER KRISZTINA

Koreográfus:

HUGO VIERA

Vörös napló – Marilyn Monroe története

táncelőadás

Marilyn Monroe: HARANGOZÓ LILI

Közreműködnek a Miskolci Balett táncművészei

DÁVID PATRIK, ELENA GIL FERNANDEZ, HAVASI VIRÁG NINA, KEPESS BOGLÁRKA, KOCSIS ANDREA, ADELA LISKOVA,

LUKÁCS ÁDÁM, MATTIA MASSA, MÁTYÁS FLÓRA, FILIPPO NESTOLA, VITTORIO PETRILLO, SOFIA SULPIZI, MARTYNA

WARZOCHA

valamint ZÖLDI LAURA (a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium növendéke)

Látványkoncepció: KOZMA ATTILA

Díszlet- jelmeztervező: BOZÓKI MARA

Zene: BARVA GÁBOR, MOHILA TAMÁS

Fény: VEREBÉLYI ISTVÁN

Koreográfus asszisztens: SOLTI CSABA

Vetítés: HAJDUFI PÉTER

Ügyelő: REITER KRISZTINA

Koreográfus-rendező:

KOZMA ATTILA



Miskolci Nemzeti Színház

Fotó: Miskolci Nemzeti Színház / Éder Vera [2023.03.29.]