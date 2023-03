S(t)ÉGSZÍNPAD – kulturális „szerelemprojekt” Ráckevén Közösségi összefogás, művészi sokszínűség, valódi szerelemprojekt. A Szitakötő Egyesület 2011 óta áldozatos munkával, odaadással és nyitottsággal küzd azért, hogy a kultúrákat minél szélesebb körben népszerűsítsék. Eredményeik magukért beszélnek, Ráckevén valódi kulturális „ékszerdobozt” hoztak létre, ahová nyaranta egyedi hangulatú koncerteket, zenés esteket, beszélgetéseket szerveznek. Szitakötő Közösségi, Kulturális és Művészeti Egyesület ügyvezetője és programszervezője, Doszpod Tünde mesélt az egyesület eddigi útjáról és a 2023-as tervekről. Ha pár mondatban be kellene mutatnod a KÖZÖSS(t)ÉG Színpadot, mit mondanál Róla? Alulról szerveződő kulturális misszió, szerelemprojekt. 2011-ben a Szitakötő Egyesület alakulásakor tűztük ki célul, hogy a kultúrákat minél szélesebb körben népszerűsítsük és a különféle művészeti ágak segítségével megszólítsuk és összefogjuk a helyi közösségeket. Sok évnek el kellett telnie ahhoz, hogy ezen törekvéseink egy viszonylag szervezett, állandó struktúra szerint tudjanak működni. Nagy kockázatot vállalva álmodtunk egy nagyot és bérbe vettünk egy hajót, ahol rendszeres összművészeti programokat, koncerteket, színházi előadásokat, kiállításokat, szemléletformáló workshopokat, gyerek -és családi programokat szervezetünk a kortárs kultúrák széles tárházát felvonultatva, elsőként a térségben. Ebből a teljesen önkéntes alapon létrejött, független közösségi térből született meg az NKA Hangfoglaló Program támogatásának köszönhetően a S(t)ÉGSZÍNPAD koncerthelyszínünk, ami a vidéki klubhelyszínek között már számon tartott és egyre népszerűbb könnyűzenei játszótér. Miért éppen Ráckeve lett a helyszínetek? Zalaegerszegen születtem és nőttem fel, már ott is részese voltam egy hasonló kezdeményezésnek. Kevés lehetőség és helyszín volt, hogy helyben hozzá jussunk a fővárosban már akkor virágzó, sokszínű kulturális kínálathoz, így magunk kezdtük el a gimnáziumi évek alatt szervezni olyan eseményeket, mini fesztiválokat, filmklubokat, amelyek a mi szubkultúránknak szóltak. A fővárosba felköltözésem után is tudtam, hogy továbbra is olyan terepen kívánok tevékenykedni, ahová nehezen vagy egyáltalán nem értek még el az innovatív módszerek, ahol a helyi művelődési házakon kívül nem igen akad egyéb szórakozási és kikapcsolódási lehetőség. A bátyám - aki elég meghatározó alapokat adott a saját kulturális szemüvegén keresztül - Írországban élt és ott barátságot kötött egy szigetbecsei sráccal. Úgy alakult, hogy lekeveredtem egy kerti partiba Szigetbecsére, ami Ráckeve szomszédságában van, első látásra szerelem lett a település. Budapesttől mindössze 50 km -re fekszik egy érintetlen, csodálatos természeti környezetben a Kis – Duna ölelésében. Zöld, vízi élővilág, szigetek, lagúnák, templomtornyok, csónakos piac, vízi malom, gyógyvíz, lángos…. egyszóval minden adott volt, ami a zalai szívemnek hiányzott, a természetközeli nyugalom. Az a sok ötlet, amit évek óta dédelgettünk az egyesülettel, itt hiánypótló volt. Sorszerűnek tűnik, de rá pár napra szembe jött egy ingatlanos hirdetés, hogy kiadó a hajó. Nem sokat tököltem, felhívtam a bátyám és az akkori partnerem támogatásával belevágtunk. Hozzá kell tenni, hogy tőkém nem igen volt, csak az elszántságom és az a hihetetlen erő, amit magamban éreztem. Rá egy hónapra megnyitottunk és több, mint 120 programot szerveztem a nyolc hónap alatt. Ott laktam a hajón, hajnalig volt, hogy a pultban melóztam, télen a ropogó fa tüzeléses kályha melegében, vagy csak a napfelkeltét vártam kávéval és az új helyi barátokkal a teraszon, reggel pedig már gyerekprogramot tartottam. Így teltek a hetek, télből nyár lett, aztán sajnos búcsúzni kellett ettől az idilli helyszíntől. 2020 -tól egy helyi vállalkozással együttműködve, majd az önkormányzat segítségével tavaly sikerült egy új csodás helyszínt találnunk és bérbe vennünk, a volt Városháza épületének ősfás udvarába költözött a KÖZÖSStÉG Színpad. Mi a célotok, missziótok ezzel a hellyel? A legfőbb célunk, hogy hosszú távon és fenntartható, rentábilis módon tudjunk működni és a helyi lakosok és az ide érkező turisták számára minőségi élményeket nyújtani. A vidéki közönségszervezés nem egyszerű misszió! Teljesen más igényekhez szoktak, ismeretlen és idegen számukra ez a fajta kultúraközvetítés és idő, míg biztonsággal és bizalommal tudnak felénk és hozzánk fordulni. Az előadók, akiket felvonultatunk mind a hazai fesztiválokról is ismert, de nem elsősorban a mainstream kultúra képviselői. Próbájuk a zenét, az irodalmat, a film és egyéb művészeti ágakat vegyíteni és a programjainkkal minden korosztályt megszólítani. Egy Müller Péter Sziámi – Darvas Ferenc előadóesttel az idősebb közönséget érjük el, míg a fiatalabb korosztály körében népszerű zenekarok, mint Beck Zoli vagy Frenk látás -és előadásmódjával informális módon üzeneteket próbálunk közvetíteni, közösséget formálni és építeni. KÖZÖSS(T)ÉG Matiné néven a kisgyermekes családok részére szervezünk fejlesztő és interaktív bábszínházi előadásokat, koncerteket, foglalkozásokat. Nagyon fontos, hogy egy állandó és biztos közönségbázist fel tudjunk építeni, mert anélkül képtelenek leszünk fenntartani és folytatni. Minden évben hatalmas energia és anyagi befektetéssel jár ez az egész, amit mindannyian főállás mellett, önkéntes alapon végzünk és a jelenlegi szintünkön ezt már egyre nehezebb menedzselni. A jegybevétel az egyetlen bevételi forrásunk, az elnyert támogatás a fellépők díjazását segíti mindössze, az ezen felüli működési és szervezési költségeket a látogatottságból és a népszerűségből kellene előteremtenünk. Közel sem tartunk még itt, de nem adtuk fel és továbbra is azt érezzük, hogy van létjogosultságunk, kijártuk a rögös utat és méltók vagyunk arra, hogy felkerültünk a kulturális térképre. Mi volt az elmúlt évek legnagyobb teljesítménye szerinted? Az MMA és az NKA támogatásainak elnyerése, hogy a héttérben a szakma is méltónak talált minket erre a kulturális feladatra. Ezáltal harmadik éve fix. 10 alkalmas koncertsorozattal tudunk megjelenni minden szezonban, május és szeptember között. Újra függetlenül, a saját értékeink és elképzeléseink mentén tudjuk fejleszteni a helyet és építeni a KÖZÖSS(t)ÉG „brandet”. A legnagyobb érdem a helyi közönségből létrejött építő barátságok, akik mindvégig mellettünk állnak és a jelenlétükkel, a kedves szavaikkal, visszatapssal támogatnak tovább minket. A 2023-as évben szintén izgalmas programokkal készültök. Mesélnél ezekről egy kicsit? Már most látjuk, hogy ez az év sem lesz zökkenőmentes és egyszerű. A világban körülöttünk lévő történések nagyon kihatnak mindenre, de próbáltunk és próbálunk ezeken felülkerekedni és azt gondolom az anyagi nehézségek ellenére újra elég erős a zenei felhozatal. Büszkék vagyunk arra, hogy egyre több zenekari menedzser vagy zenész keres meg minket, és mi is nagyon jó, baráti kapcsolatot ápolunk a régi fellépőinkkel és az új előadókkal. A legtöbb kolléga tudja és megérti a kulturális missziónk fontosságát és nagyon együttműködőek, nyitottak a „világjobbító” közös cél érdekében. Idén is 10 produkciót hívtunk meg, utólag vettük észre, hogy a duó formációk és a zenei-irodalmi előadások vannak többségben, ami talán tudat alatt formálódott így, hisz most még nagyobb szükség van arra, hogy az összefogást és egymást erősítsük. Vendégünk lesz többek közt Áron Adrás Apey, Jónás Vera és Závada Péter, Ohnody, Beck Zoli és Vecsei H. Miklós, a Platon Karatev duó és Frenk. Szervezés alatt van még Csemer Boglárka Boggie és Grecsó Krisztián közös estje, Németh Juci és G.Szabó Hunor koncertje és a Müller Péter Sziámi and Friends zenekar. Milyen jegyárakkal és kedvezményekkel készültök? Ahogy előzőleg is mondtam a jegybevétel az alapja a működésünknek. Mindig próbáltuk az árazást alacsony szinten tartani, hogy mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni a kultúrát. Ez számszerűsítve 2000 - 3000 Ft közötti jegyárakat jelentett. Amilyen mértékben a gazdasági válság hatására megemelkedtek az előadói tiszteletdíjak és a működési költségeink, olyan mértékben nem tudunk jegyárakat növelni. Azonban a bérleti díjat, a jogdíjakat, az egyéb rendezvénytechnikai költségeket valamiből nekünk is ki kell majd fizetni, de ezt nem a jegyárak irreális megemelésével próbáljuk megoldani. Idén diákkedvezménnyel és bérletakciókkal is próbáljuk a látogatottságunk növelni. Szerinted mi az a plusz, ami ennyire kedvelté teszi a StégSzínpadot? Talán nincs hasonló szellemiségű hely a közelben és még egy ennyire „makacs és naiv terézanyu”, aki mellett ennyi szuper ember és barát áll. A vendégeinket idézve: „Milyen király kis hely, Kapolcs életérzés kapott el” vagy „Olyan családias nálatok lenni, az este zenei varázsa leírhatatlan”, ezek az energiák összességében mind meghatározzák a hely hangulatát, a közönség és a fellépők együttesen teszik kedveltté a helyet. A meghívott előadók azt szeretik, hogy visszahozza kicsit a régi idők klubhangulatát ebben a megalomán fesztiválvilágban és újra közvetlenül tudnak kapcsolódni a rajongóikkal. Ez oda - vissza érvényes és nem egyszer van a koncert után közös beszélgetés, egy asztalnál fröccsözés. A rendezvényszervezés mikéntjét, a civil aktivizmus erejét is erényként említik, hogy szívből és lélekből űzzük ezt az ipart szerény lehetőségek mentén, a minőségre törekedve és ebből nem engedve.

