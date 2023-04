A Sisters of Mercy októberben a Dürer Kertben lép fel Ismét Budapesten lép fel a Sisters of Mercy. A gothic rock legendás brit zenekara október 11-én a Dürer Kertben ad koncertet - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A Sisters of Mercyt - a név Leonard Cohen egyik dalcíméből jött - Andrew Eldritch és Richard Marx 1980-ban alapította Leedsben. A kezdetben doboló Eldritch gyorsan átlépett a mikrofonhoz, az ütőhangszert pedig egy dobgéppel, Doktor Avalanche-csel pótolta. Az azóta eltelt több mint negyven évben Eldritch mellett rengeteg zenész fordult meg a csapatban, jelenleg Ben Christo (gitár, basszusgitár) és Dylan Smith (gitár) játszik a Sisters of Mercyben.



A csapat a nyolcvanas években jellegzetes gothic rock hangzást alakított ki, a mély hangú Eldritch hideg, feszes ütemű és monoton zenére, billentyűvel és gitárral megtámogatott kemény basszusfutamokra énekel.



A későbbi kultzenekari státuszt az 1985-ben megjelent első stúdióalbum, a First and Last and Always sötét tónusa alapozta meg. Ezen a lemezen még a klasszikusnak tartott felállás játszott (Eldritch mellett Marx és Wayne Hussey volt a két gitáros, Craig Adams pedig a basszusgitáros), aztán mindenki otthagyta a frontembert. A kilépők Sisterhood néven kívánták folytatni, mire Eldritch ugyanezen a néven napok alatt készített és meg is jelentetett egy albumot; Hussey és Adams ezután alakította meg a Missiont, a műfaj másik alapcsapatát.



A Sisters of Mercy következő két lemeze, a Floodland (1987) és a Vision Thing (1990) egyaránt a gothic rock remekműve, olyan gyöngyszemekkel, mint a Dominion/Mother Russia, a Lucretia My Reflection vagy a Detonation Boulevard. Mindkét korong lényegében már Eldritch saját szüleménye, kísérőzenészekkel. 1992-ben Ofra Haza izraeli énekesnő közreműködésével újra rögzítették korábbi kislemezüket, a Temple of Love-ot, amely óriási sikert aratott. Eldritch azonban 1993-ban lemezkiadójával, a Time Warnerrel is összetűzött jogdíjak ki nem fizetése címén, ami négy év múlva szerződésbontáshoz vezetett.



Bár a csapat szabaddá vált, új Sisters of Mercy-stúdióalbum mégsem jelent meg azóta sem, az énekes kiábrándult a zeneiparból, és kizárólag koncerteken élteti tovább a gothic rock legendát. Az elmúlt harminc évben is készültek új dalok - köztük a fellépéseken gyakran játszott Crash & Burn, a We Are the Same, Susanne vagy a Summer -, ezek számos kalózfelvételen is terjedtek. Turnéi között a csapat rendszeres szüneteket iktat be.



A Sisters of Mercy eddig ötször járt Magyarországon: 1991-ben, sikerei csúcsán a Petőfi Csarnokban adott koncertet, másfél évtizeddel később, 2006-ban ugyanott. 2009-ben, 2011-ben és 2017-ben az A38-on játszottak.



A Sisters of Mercyvel foglalkozó blogok - nem kevés ilyen van - számon tartják valamennyi eddigi koncertjüket; az első éppen harminc évvel ezelőtt, 1981 februárjában Yorkban volt. Némi kereséssel az is fellelhető, mely számok hangzottak el mindegyik eddigi magyarországi fellépésükön: a Ribbons, a Detonation Boulevard, az Alice, a Dominion/Mother Russia, a Lucretia My Reflection, valamint a Temple of Love. Ezekre a magyar rajongók most is számíthatnak. [2023.04.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje A sürgős egyének közötti kölcsön kínálat szolgáltatás [2023.04.08.]

GYORS PÉNZ HITELEK szolgáltatás [2023.04.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu