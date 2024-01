Versekben erős este lesz Biró Zsolttal Ha csütörtök, akkor Fáklya Rádó és Cool-Túra, Biró Zsolttal este 8 órától! A kérdések mestere most a szavak mesterével, Sövegjártó Áronnal beszélget majd, érdemes lesz követni az adást. Bíró Zsolt műsorvezető hétről-hétre olyan vendégeket hív meg a stúdióba, hogy egyetlen alkalmat is vétek lenne kihagyni! Érdekes emberek, tanulságos életutak, elhivatott és alázatos személyiségek mutatkoztak már be eddig is. A februárt pedig igencsak ütősen indítja Bizsó, hiszen 1-jén Sövegjártó Áront hívta meg egy kötetlen beszélgetésre, ahol tabuk nélkül beszélgetnek majd a kiváló színművésszel, énekessel, akit 2003. óta követhez a közönség. Áron idáig már több, mint 2000 előadásban játszott, hozzávetőleg 80 szerepet, amiből ráadásul 50 főszerep volt. Egyébként alkotó, kreatív embernek tartja magát, így születhetett meg a VERS mindenÁRON, amely komoly versekkel foglalkozó YouTube csatorna is, illetve a dalszövegeket feldolgozó TikTok csatorna is. „Mindkét produkció a szívem csücske és hiszem, hogy a művészetben nem szabad műfaji korlátokat felállítani. Minden lehet silány és ócska, és lehet értékes és minőségi is. Bízom benne, hogy az utóbbit képviselem.” – olvasható Sövegjártó hivatalos honlapján. Ám hogy még mit érdemes tudni Áronról, a színészi munkásságáról és hatalmas szerelméről a VERS mindenÁRON-ról, az kiderül, ha február 1-jén hallgatjátok a Fáklya Rádió Cool-Túra műsorát, Biró Zsolttal. [2024.01.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu