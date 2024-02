Lábas Viki: "Ez a dal már több mint egy éve a fiókunkban csücsült" Az idén tízéves Margaret Island tavasszal új nagylemezzel jelentkezik, melyet a Magyar Zene Házában mutatnak be április 19-én telt ház előtt. Az ötödik stúdióalbum egyik előfutára, a Szombat az énekesnő, Lábas Viki kedvence. „Ez a dal már több mint egy éve a fiókunkban csücsült” – árulta el Lábas Viki.



„Aki figyelemmel kíséri a lemezeink megjelenését, már biztosan észrevette, mekkora kontrasztokat, mélységeket és magasságokat járunk be az új albummal” – emelte ki, utalva ezzel például a vidámabb, bulizósabb hangvételű Szeszélyes című dalukra, illetve a Félemberre, mellyel kiadhatjuk, kiüvölthetjük magunkból a fájdalmainkat, nehézségeket. A most készülő nagylemez előfutára, a Szombat pedig talán a zenekar pályafutásának egyik leglíraibb, legszomorúbb szerzeménye: azokról a súlyos terhekről szól, amelyeket titokban cipelünk ahelyett, hogy megosztanánk a szeretteinkkel mindazt, amin éppen keresztülmegyünk.

„Szerettük volna megfogalmazni azt az érzést, amikor az ember a családja vagy a barátai körében ül, és egyszer csak elfogynak az őszinte szavak és beszélgetések. Amiatt van ez, mert mindannyian inkább a saját belső valóságukban élik a hétköznapokat, kifelé semmit sem mutatnak meg a küzdelmeikből, nem könnyítenek a lelkükön" – fogalmazott Viki. [2024.02.26.]