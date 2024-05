Nyári Károly: "Boldogságot szeretnék átadni" A Fáklya Rádió Cool-Túra című adásában legutóbb ismét igazán fantasztikus vendége volt Biró Zsoltnak, aki most Nyári Károly, a zongora magyar virtuózát látta vendégül a stúdióban. Roppant érdekes részletek derültek ki a művész életéből, pályájáról, érdemes végighallgatni. Nyári Károly sorsa nagyon korán eldőlt, hiszen zenész családban született, Győrben, de erről már a művész mesélt Bizsonak: „Az első lépéseket három éves koromban tettem meg a 88 billentyű felé… Ugyanis a nagyanyámnál láttam meg egy zongorát, ami nagyon-nagyon megtetszett nekem. Sőt, annyira vonzott, hogy onnantól ott is akartam aludni, hiszen ott volt a zongora…” – ezek voltak tehát a nagy találkozás első pillanatai, amelyből végül egy egész életre szóló nagy és roppant gyümölcsöző szerelem született a zenész és a hangszer között. Nyári Károly édesapja egyébként híres prímás volt, s Károly bátyja és öccse is követte az atyai utat. A középső fiú viszont úgy döntött, a zongora lesz az ő hű társa. „Édesapám erre azt mondta: „rendben, akkor veszünk egy zongorát!”, majd beírattak a győri Liszt Ferenc Zeneiskolába. Nagyon szeretem a hegedűt is, de a zongora hangja valahogy jobban magával ragadt, és ezt az érzést semmi sem tudta felülmúlni. A zongorában hihetetlen sok minden rejlik!” A zenetanulás is remekül ment az ifjú muzsikusnak, olyannyira, hogy 13 évesen már megnyert egy országos zongoraversenyt. Ez pedig nem csak megerősítette, hanem inspirálta is. Az útja a győri konzervatóriumba vezetett, klasszikus zongora szakon végzett. A család pedig időközben Budapestre költözött, Nyári Károly pedig a jazz felé kanyarodott… „Édesapám az egyik turnéjáról hozott nekem egy lemezt, amit rengeteget hallgattam és nagyon élveztem. Egy Oscar Peterson korongról volt szó, s a művész játéka elrepített egy teljesen más dimenzióba. A klasszikus zenét sem hagytam abba, de egyre inkább a jazz felé fordultam, és a diplomámat is a jazz tanszakon szereztem meg.” Nyári Károly nem tagadja, hogy egy zenész életében a gyakorlás roppant fontos feladat, s véget nem érő folyamat. Édesapja is mindig erre bíztatta, s a mai napig hálás a tanácsért. „Engem egy jól sikerült koncert is nagyon inspirál abban, hogy menjek tovább és még többet tanuljak, gyakoroljak. Vallom, hogy egy előadónak 150-200 százalékon kell teljesítenie! A mai nap például 5 órát gyakoroltam, és ez szerintem így van jól.” – hangsúlyozta a zongoravirtuóz, aki a szoros napirendjébe is beavatta Biró Zsolt műsorvezetőt. Az éneklés Nyári Károly életében a Hollandiában töltött 14 év alatt köszöntött be, ő is élvezte, a közönségnek is tetszett, így egyre többet és többet énekelt, nem csak zongorázott. Ahogy fogalmazott, jobban képes kitárulkozni éneklés közben, mint a zongora mellett, így mára már ez is szervesen az előadói élete része. A holland évekről természetesen részletesen is mesélt Nyári Károly, mert igencsak meghatározó időszak volt az életében, s többek között Frank Sinatrával is itt találkozhatott. Hazatérve Magyarországra azt itthoni karrierjét kellett beindítania, de szerencsére minden jól alakult: sorra jöttek a felkérések, a koncertek és a lemezek is. A közönség folyamatosan igényt tart a találkozásra, így nem véletlen, hogy június 1-jén a Kongresszusi Központban lesz koncertje, az előkészületek pedig remekül haladnak. Nyári Károly életében a muzsika mellett persze a legnagyobb örömöt a család adja: lányai és fia mellett az unokák nyújtják neki a legtöbb boldogságot, akik az egyébként is szerető családjukban még csempésztek egy hatalmas adag extra szeretetet. Ám több részletet már tényleg nem árulunk el az érdekes és izgalmas beszélgetésből! Inkább azt ajánljuk, hallgassátok vissza, mert hiba lenne kihagyni! A Fáklya Rádió Cool-Túra című adásában legutóbb ismét igazán fantasztikus vendége volt Biró Zsoltnak, aki most Nyári Károly, a zongora magyar virtuózát látta vendégül a stúdióban. Roppant érdekes részletek derültek ki a művész életéből, pályájáról, érdemes végighallgatni. [2024.05.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.19.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu