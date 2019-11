November 22-én meglepetésekkel jön a Kusetté Nights Novembertől indul Budapest exkluzívabb bulisorozata, azaz a Kusetté Nights, ahol az igényes éjszakai szórakozásé a főszerep! Felkészültél?



The Kusetté Gatsby Night

2019. November 22.



Hagyd magad mögött a hétköznapi stresszt és repülj vissza velünk az 1920-as évek Amerikájának csillogó világába.



Mentsd el a dátumot és időben szerezd be a ruhád 2019 legizgalmasabb időutazására!

Elő tehát a rövid parókákkal és szoknyákkal, erős smikekkel és lenyűgöző ékszerekkel, na meg persze a charleston tudással!

Ha készen álltok a fergeteges bulizásra és a finom koktélokra, ne habozzatok, hiszen jegyeink csak online elérhetőek és helyeink korlátozottak! Jegyek

Helyszín: Lock the club

Dress code: 1920-as évek stílusa

Belépés: 21+ éves kortól

Jegy: 6500 Ft + kezelési költség DJ: Bruce Marshall – The Music Sommelier from Washington DC

A belépő ára tartalmaz welcome drinket

P.S: A party 22:00-kor veszi kezdetét és fontos, hogy időben érkezz, nehogy lemaradj az est meglepetéseiről! ;)



Asztalfoglalás csak VIP részlegen és korlátozott számban lehetséges, ami meghatározott összegű fogyasztáshoz kötött.

Igényét küldje a contact@premiumlap.hu emailcímre és küldjük a részleteket. [2019.11.12.] Megosztom: