Képgalériák • Total Dance 2024 képek Megnéztük a 10 éves jubileumi Total Dance Fesztivált - képekkel Tíz éves lett a Total Dance, amit a szervezők egy monstre bulival ünnepeltek a Papp László Sportarénában. Előzetesen azon gondolkoztunk, milyen lesz a Papp Lászlóban rendezett Total Dance - ülni fognak az emberek a lelátón?! Valóban volt néhány ülőhelyes szektor, de alapvetően úgy rendezték be az arénát, hogy középen a lehető legnagyobb küzdőtér maradjon. A másik aggodalmunk a műsor hosszúsága volt: 20 órától hajnali 3-ig(!) szólt a terv. Ahogy mondani szokták: az ötven az új negyven, viszont kilenc óra az új éjfél... Ebben igazunk lett, 11 óra után egyre szellősebb lett a küzdőtér - jobb lett volna két-három órával előrehozni az egészet. Az Animal Cannibals volt az est házigazdája, akikről Vissza a jövőbe témájú videókat vetítettek az óriási kivetítőre, illetve szavazások után lexikális információkat mondtak a kiválasztott évekről. Az előre felvett videók mellett személyesen is vezették a műsort, pólókat osztogattak, sőt fel is léptek a műsor egy pontján. Talán a könyvükben panaszkodtak, hogy még sosem volt Aréna-koncertjük, akkor most összejött ez is, láthatóan fel is voltak dobva egyébként. A műsor első fellépője Miss Bee volt a Bestiákból, aki sok más együttestől is énekelt dalokat: Emergency House, Baby Sisters, C'est La Vie és aztán Bestiák is, Miss Bee-nek pedig jó hangja van még mindig. Josh és Betti a szokásos bulis slágerekkel érkeztek, de őket sokszor láttuk az elmúlt években, így nem okoztak meglepetést, de persze csalódást sem. A külföldi együtteseknél mindig az a legérdekesebb, akik az eredeti énekesekkel érkeznek, és az eredeti hangon éneklik el a slágereiket. A Fun Factory-nél nem tudtuk eldönteni, hogy az eredeti előadókat látjuk-e: a női hang az eredeti volt, de playbackről... A három pasi viszont élőben rappelt, az rendben volt és nagyon jó hangulatot csináltak például a Celebration vagy Doh wah diddy előadásával, micsoda slágerek voltak ezek! A ShyGys-t is láttuk már két évvel ezelőtt egy fesztiválon, így felkészültek voltunk a szinkronban ugrálás és integetés kombinációjára. Vegyük észre viszont, hogy végig mindhárman élőben énekeltek, a Helló című klasszikust viszont kár volt remixelni, az eredeti hangszereléssel jobb volt a dal. Ezután volt egy szünet jellegű rész, amikor DJ André keverése mellett Sári Évi és Ekanem Bálint adott elő kilencvenes évekbeli diszkóslágereket. Mi ezt az időt a büfében töltöttük, ahol a Zootopia című film híres jelenetéhez hasonlóan lajhárok dolgoztak a pult mögött - a fiatal pultosok vérlázítóan lassúak voltak. Rossz volt nézni, meddig tart például egy üdítő felbontása, egy gin tonic kiszolgálása pedig majdnem meghaladta a fiatalember képességeit. A húsz perces szünet alatt 3(!) embert szolgáltak ki - ezt legközelebb jobban meg kellene szervezni. A Culture Beat egyértelműen nem az eredeti előadókkal érkezett, két ismeretlen arc énekelte mások mellett a Mr. Vain című klasszikust. Krisz Rudi viszont az eredeti volt, zongorával, régi és új slágerekkel. Utána Cascada volt az este legszexibb női előadója, egyben legjobb énekesnője, az Everytime we touch és a Because the night című gigaslágerekkel. Happy Gang - Cory pörgős műsorát is többször láttuk mostanában, ismét sajnáltuk, hogy Hello Kitty helyett nem meri bevállalni egy igazi guminő jelenlétét a színpadon. Dr. BRS saját DJ-vel és Veréb Tamás énekessel érkezett. Utóbbi ezelőtt például Quasimodo-t játszotta az Operettszínházban, illetve Rómeó volt ugyanitt a Papp Lászlóban - most meg a Nika se perimenot énekelte, ez egyszerűen nem az ő szintje, de hát ő tudja. Fragma műsoránál éreztem először, hogy fogyni kezdett a tömeg, pedig egyébként profin adta elő mások mellett az I need a miracle című slágert. Utána a Kozmix szokás szerint nagy bulit csinált, fáklyával táncoló hölggyel, angyallal és legendás slágerekkel, de eddigre elfáradt a közönség - sokan voltunk, de csak kevesen lelkesedtek. Következett a 2 Unlimited, az ismert gigaslágerekkel: Tribal Dance, No Limit, Twilight Zone, Get ready. Náksi Attila Soho Party slágereket játszott felvételről, pedig menőbb lenne, ha összeállna ismét Betty Love-val és élőben nyomnák. Brooklyn Bounce: René szokás szerint döbbenetes karizmával uralta a színpadot és a közönséget, végül Erős vs. Spigiboy játszott, de őket már nem vártuk meg, mert hajnali 2-kor hazamentünk. A tíz éves jubileumi Total Dance szédítően jól sikerült, olyan slágerparádé volt, hogy nem is tudnánk olyan 90-es évekbeli slágert mondani, ami ilyen vagy olyan módon nem hangzott el az este során. Ezúton is köszönjük Szalay Rékának és a Famous Managementnek a tudósításhoz és fotózáshoz nyújtott segítségét, a Total Dance-nek a szervezést, és kívánunk további hasonló, sikerekkel teli éveket! A Total Dance műsorok még idénre sem értek véget: december 28-án Thomas Anders és a Neoton ad koncertet Debrecenben. Jövőre pedig szokás szerint érkezik a Scooter, lesz 80's Disco, Total Dance Cabrio a Parkban, lesz Balatoni Retró Láz a Plázson, további információk a Total Dance honlapján: https://tdf.hu/ Tóth Noémi és Szatmári Péter Total Dance 2024 képekben - klikk a fotóra [2024.12.12.]

