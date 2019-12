West Side Story Szegeden - íme a szereposztás Őket láthatjuk a West Side Story-ban Alföldi Róbert rendezésében Összeállt a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő évi musicalklasszikusának szereposztása. A West Side Story-ban Ágoston Katalin, Medveczky Balázs, Stohl András, Szinetár Dóra, Kocsis Dénes, Gáspár Sándor, Makranczi Zalán és Gömöri András Máté varázsol igazi Broadway hangulatot a Dóm térre. A hazai musicalélet ismert sztárjai és népszerű prózai színészek is főszerepet kaptak a Szabadtéri jövő évi musicaljében. Leonard Bernstein West Side Story-ja számtalan generációt meghódított már, a Dóm téri színpadon nyáron hat estén át láthatják a színház szerelmesei. Az 50-es években játszódó szívhezszóló szerelmi történet alapját Shakespeare Rómeó és Júliája ihlette, a mesebeli Verona helyett azonban a helyszín New York egyik negyede, a kultikus erkély-jelenetet pedig felváltja egy hátsóudvar tűzoltólétrája. A két rivális, különböző etnikai hátterű banda, a Jets és a Sharks harcát követhetjük végig, miközben Tony és a puerto rico-i Maria egymásba szeret. Alföldi Róbert rendezésében a szegedi színésznő, Ágoston Katalin alakítja a gyönyörű Maria-t, tiltott szerelmét, Tony-t pedig Kocsis Dénes játssza. A világhírű produkcióban egy másik Szegedhez kötődő fiatal művész is főszerepet kapott: Medveczky Balázs a Sharks vezetőjének, Bernardonak a szerepében tűnik fel. Maria legjobb barátnőjét, Anitát Szinetár Dóra alakítja, Gömöri András Máté pedig a Jets vezetőjeként, Riff-ként áll színpadra. A prózai szerepekben olyan neves hazai művészeket láthatnak a nézők, mint Stohl András, Gáspár Sándor és Makranczi Zalán. A világhírű produkció ősbemutatója 1957-ben volt a Broadway-n, rögtön 6 Tony-díj-jelölést is bezsebelt, a musicalből készült filmadaptáció pedig 10 Oscart érdemelt. Érdekesség, hogy 2020-ban nemcsak a Szabadtérin, de a mozivásznon is megelevenedik a drámai fordulatokkal teli szerelmi történet, hiszen Steven Spielberg is feldolgozza. A darab a Zikkurat Színpadi Ügynökség produkciójaként augusztus 14-én debütál a Dóm téren, majd ezenkívül még öt estén, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én lesz látható a szegedi színpadon. [2019.12.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.12.07.]

