Alanis Morissette ad koncertet a Budapest Arénában! Jegyinfo itt! Alanis Morissette 2020. október 12-én ad koncertet a Budapest Arénában! A hétszeres GRAMMY®-díj nyertes, multi-platina eladásokkal rendelkező énekesnő, Alanis Morissette ma bejelentette rég várt európai koncertkörútját, amely a 2020-ban zajló világkörüli turné része, valamint a Jagged Little Pill album 25 éves évfordulóját, és a Such Pretty Forks In The Road című új album megjelenését is ünnepli. Alanis 13 városban lép fel Európa szerte, szeptember 23-án Koppenhágában kezdve, és október 22-én Párizsban zárva turnéját. Előjátszóként Liz Phair csatlakozik hozzá.



Jegyek február 28-án 10 órától kaphatók. Alanis Morissette európai turné | 2020 Szeptember 23. – Koppenhága - Royal Arena Szeptember 28. – London – The O2 Szeptember 29. – Birmingham – Utilita Arena Október 1. – Dublin – 3Arena Október 4.– Manchester – Manchester Arena Október 6. – Amszterdam – Ziggo Dome Október 8. – Hamburg – Barclaycard Arena Október 10. – Varsó – Expo Hall Október 12. – Budapest – Budapest Aréna Október 15. – Milánó - Mediolanum Forum Október 17. – Barcelona – Palau San Jordi Október 19. – Madrid – WiZink Arena Október 22. – Párizs – AccorHotels Arena A Smiling című új dal Alanis második kislemeze a hamarosan megjelenő kilencedik albumáról, amely SUCH PRETTY FORKS IN THE ROAD címmel május 1-én kerül a boltokba, és itt előrendelhető. Alanis Morissette első budapesti fellépése 12 év után 2020. október 12-én lesz, a Budapest Arénában! Jegyek február 28-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.



Miután a koncert egy kisebb, színházi jellegű nézőtér kialakításban lesz látható, kizárólag ülőjegyekkel, így a rajongók jobb, ha minél hamarabb bebiztosítják helyüket, ha ott szeretnének lenni Alanis Morissette budapesti előadásán. [2020.02.21.]