Ismét megrendezik "A Varázslat Mesterei - Gyerekeknek" rendezvényt A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezik „A Varázslat Mesterei - Gyerekeknek" rendezvényt 2 Bűvész, 2 Stílus, 2 Előadás! Magyarország kiváló gyermekbűvészei egy színpadon, március 22-én! A programsorozat teltházas nyitó előadása után itt a következő szuperprodukció vadonatúj szereplőkkel, amely kihagyhatatlan lehetőség a különleges élményeket kereső családoknak. Fellépők: Samy Bűvész és Varázs Tamás - Nagy bűvészek - kicsiknek. Látványos mutatványok, hihetetlen trükkök kutyákkal - kihagyhatatlan lehetőség a különleges élményeket kereső családoknak, a Klebelsberg Kultúrkúriában. Tavaly év végén egy nagysikerű produkcióval szórakoztatták a gyermekeket és persze a felnőtteket is, a népszerű eseményt ezúttal két előadás keretein belül szervezik meg: a délelőtti 11.00-kor illetve a délutáni 16.00-kor kezdődő eseményre is biztosíthatjuk a helyünket. A programot elsősorban a 4-10 éves korosztálynak ajánlják. - Magyarország egyik kiváló kezdeményezése a miénk, hiszen valóban a legjobb gyermekbűvészeknek adunk lehetőséget elkápráztatni a Kultúrkúria közönségét. A célunk, hogy előbb-utóbb az összes gyermekbűvész eljusson a Varázslat Mesterei - Gyerekeknek színpadára! Samy Bűvész különösen a nagyszínpadi látványos kellékeivel és kiskutyáival tűnik ki a hazai bűvészek közül. Miután Egerben él, és annak környékén vállal fellépést elsősorban, ezért ez a budapesti produkciója igazi ritkaság és kuriózum - mondta a művésznevű előadó, Varázs Tamás. A nyitóelőadáson már jól bevált kellékvásárlási lehetőség mellett ismét lehet fotózkodni a fellépő művészekkel az előadás után. A bűvészek meglepetésekkel is készülnek a gyermekeknek! Ám az igazi meglepetés Tomi Bohóc lesz, hiszen tavaly is két karakterben jelent meg Varázs Tamás a színpadon, egyrészt mint Bűvész, másrészt mint Kincskereső Kalózkapitány. A Bűvész karakterben minden előadáson látható lesz Varázs Tamás, viszont minden alkalommal más-más karakterrel fogja kiegészíteni a produkciókat. Ezen a napon, március 22-én, Tomi Bohócként találkozhatnak vele a szerencsések. A szervezők már készülnek a következő alkalomra is, hiszen október 11-én Galambos Fecó, bűvészmester lesz Varázs Tamás Bűvész és meglepetés karakterének vendége a Klebelsberg Kultúrkúriában. További információ: https://www.facebook.com/events/2219895968319326/ [2020.03.06.]

