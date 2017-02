Itt a Depeche Mode új klipje - nézd meg Where’s The Revolutiont Február első hetében mutatta be új dalát a Depeche Mode, és a "Where's The Revolution" szerzeményhez a mai napon befutott a klip is!

A rendezői székben természetesen nem mást találunk, mint a csapat régi harcostársát, a vizuális oldalért felelős holland szakembert, a fotográfus és filmes Anton Corbijnt. A disztopikus hangulatú, matt színvilágú klipben indusztriális környezetben láthatjuk a zenekart, menetelő táncosok gyűrűjében - vagyis a képi világ tökéletes hátteret garantál a zenének és a szövegnek. A Depeche Mode március 17-én jelenteti meg új albumát, amely a "Spirit" címet kapta, és amelyet a Columbia Records ad ki. A Spirit munkálatai során Dave Gahanék először dolgoztak együtt a Simian Mobile Disco révén ismert James Ford producerrel, aki már olyan csapatok lemezeinél közreműködött, mint az Arctic Monkeys, a Foals és a Florence & The Machine. A Depeche Mode utoljára 2013-ban jelentkezett új anyaggal: a Delta Machine korong tucatnyi ország slágerlistáján nyitott az első helyen. A Spirit megjelenését természetesen nagy várakozás előzi meg, a Q Magazine, amelynek már volt szerencséje előzetesen hallani az új anyagot, egyenesen úgy írt róla, hogy „hosszú évek óta ez a legenergikusabb Depeche Mode album”. A lemez kiadását természetesen egy grandiózus világkörüli turnéval is megkoronázza az együttes, melynek keretén belül május 22-én a budapesti Groupama Arénában lépnek fel. [2017.02.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás, basszusgitároktatás szolgáltatás » oktatás [2017.02.09.]

