Red Bull Pilvaker 2017 - infokat közöltek a jegyekről Elfogytak a jegyek a Red Bull Pilvakerre - nyilvános lesz a főpróba. Öt perc alatt fogytak el a jegyek az idei jubileumi Red Bull Pilvaker 18.00 és 21.00 órakor kezdődő előadásaira. A kiemelkedő érdeklődésre való tekintettel a szervezők a március 15-ei dupla előadáson túl a március 14-ei főpróbát is megnyitják a nagyközönség előtt. A különleges, kulisszatitkokkal teli produkcióra február 22-én 09.00-től kezdődik a jegyértékesítés. A Red Bull Pilvaker évek óta dupla teltházzal zárja március 15-ét az Erkel Színházban, tavaly a 2 x 1848 darab jegy alig egy óra alatt kelt el. Idén rekordidő, mintegy öt perc alatt fogytak el a jegyek, ezért a kiemelkedő érdeklődésre való tekintettel idén a március 14-ei főpróbára is válthat belépőt a közönség. A jegyárusítás február 22-én 09.00-kor kezdődik, a jegyár változatlanul 2990 forint. A körülbelül háromórás próba közben a nézők testközelből láthatják, ahogy összeáll a jubileumi Red Bull Pilvaker előadása: betekintést nyerhetnek a készülő produkció kulisszatitkaiba, megnézhetik a szereplőket fellépőruhában, elsőként hallhatják az új feldolgozásokat, illetve láthatják a színpadkép utolsó simításait. Persze azok sem csúsznak le a nagyszabású eseményről, akik nem lehetnek ott a helyszínen, ugyanis a teljes Red Bull Pilvaker műsor felkerül majd az esemény hivatalos YouTube csatornájára. [2017.02.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Háromtagú Esküvői Zenekar megrendelhető zenekar [2017.02.20.]

