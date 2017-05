Eurovíziós Dalfesztivál döntő - tudd meg hanyadik fellépő lesz Pápai Joci

Összeállították a nagy döntő rajtsorrendjét, Magyarország ezúttal a 8-as rajtszámot kapta.

Bejutott Pápai Joci az Origo című dallal az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe csütörtökön este Kijevben.

A magyar versenyző mellett bejutott még a döntőbe a bolgár Krisztian Kosztov (Beautiful Mess), a belarusz Naviband (Story of My Life), a horvát Jacques Houdek (My Friend), a dán Anja (Where I Am), az izraeli IMRI (I Feel Alive), a román Ilinca feat. Alex Florea (Yodel It!), a norvég JOWST (Grab The Moment), a holland OG3NE (Lights and Shadows) és az osztrák Nathan Trent (Running On Air).

A keddi elődöntőből továbbjutott a svéd Robin Bengtsson (I Can't Go On), a portugál Salvador Sobral (Amar Pelos Dois), a belga Blanche (City Lights), az azerbajdzsáni Dihaj (Skeletons), az örmény Artsvik (Fly With Me), a moldovai Sunstroke Project (Hey Mamma), a lengyel Kasia Mos (Flashlight), az ausztrál Isaiah (Don't Come Easy), a görög Demy (This is Love) és a ciprusi Hovig (Gravity).

Pápai Joci a 8. fellépő lesz

[2017.05.12.]