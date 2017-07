Jön a Bikini budapesti nagykoncertje - új infok itt

"Ezen a hétvégén csak egyetlen Bikini koncert lesz, ám az annál nagyobbnak ígérkezik." - indul a Bikini tájékoztatása.

Szinte biztosra vehető, hogy megtelik a Barba Negra Track nézőtere, hiszen az este hat és hét között érkezőknek még a jegyvásárlással sem kell bajlódniuk, ingyen léphetnek be.

Persze ha biztosra akarsz menni, a http://track.barbanegra.hu/ fesztelen-bikini_20170722 címen elővételben juthatsz jegyhez.



A kapunyitás tehát szombat este hatkor lesz, hétkor a TV Manci lép színpadra (Mihalik Viktorral a doboknál), a Bikini pedig negyed kilenctől mutatja be műsorát. Várunk Téged is! - fejeződik be a Bikini meghívása.



2017. július 22. 20:15 Budapest, Barba Negra Track

2017. július 29. 21:00 Agárd, Popstrand

2017. július 30. 20:00 Szentgotthárd, Szentgotthárdi Történelmi Napok

[2017.07.19.]