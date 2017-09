Visszatér a lányok nagy kedvence, egy igazi legenda! Nem másról van szó, mint Beri Aryról, polgári nevén Berencsi Attiláról, akit a '80-as években imádtak a lányok, felnéztek rá a fiúk és bálványozta mindenki. Kultikus filmek szereplője, különleges zenekar vezetője, hányatott sorsú művész tér most vissza a köztudatba. Berencsi Attila 1967-ban látta meg a napvilágot, majd Ózdon nevelkedett. A művészetekkel korán megismerkedett, hiszen gyerekkorában csellózott, rajzolt, majd a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában érettségizett. Az átütő sikert és az országos ismeretséget az 1985-ben forgatott Szerelem első vérig, majd a Szerelem második vérig című film hozta neki, amelyben Füge szerepét alakította. Berobbant a köztudatba, tinik ezreinek lett bálványa és titkos szerelme... A filmes sikerrel együtt elindult zenei karrierje is. Együttest alapított, Beri Ary és a Pillangók néven. Modern megszólalásával nagy sikereket aratott a banda, persze, hogy a fiatalok imádták bálványuk csapatát. Ezt követően újabb filmek következtek, a Hótreál és a Túsztörténet, utóbbiért megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat a San Sebastiáni Filmfesztiválon. 2002-ben jött a Szerelem utolsó vérig – a trilógia utolsó darabjával lezárult Beri Ary életének filmes szakasza. Nehéz évtizedek következtek; depresszió, alkoholizmus, hajléktalanság, majd egy szívinfarktus után határozta el, hogy új életet kezd, és a festészetben találta meg önmagát. Képeit ma már a világ minden részén nagy becsben tartják. 2017-ben visszatért a zenei életbe is. Önálló eseteket tart és a Beri Ary és a Pillangók koncerteken adja elő régi és új szerzeményeit, hiszen az elmúlt években rengeteg dalt írt... Itt tart most a Beri Ary történet, a folytatásra pedig mindenki figyeljen, mi is hírt fogunk adni róla. – zene.hu – [2017.09.24.] Megosztom: