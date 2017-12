Vissza! - itt az új Animal Cannibals dal és klip Az Animal Cannibals egy trükkös videóval indítja a karácsonyi időszakot! A „Vissza!” a tavaly télen debütáló ’1111’ című lemezükön jelent meg, a dalhoz most látott napvilágot a mindent felforgató klip. A reakciónk? Vissza, vissza! A kannibálok 2016.11.11-én adták ki ’1111’ című albumukat, amely régi és új számokat vegyített egy korongon. Az újak közül májusban került ki a „Nemér”, amelyet a most megjelenő „Vissza!” követ. A felvételt a közönség éljenezése ihlette, a dal köszönetnyilvánítás az eddigi támogatásért és rajongásért – természetesen az Animal Cannibals-től megszokott frappáns, kötetlen stílusban.



A „Vissza!”-hoz egy bravúros klip készült, amely visszafelé játszott lassított felvételeken mutatja be Ricsipí és Qka MC őrültködését. Arcokba nyomott torták, egymásra szórt popcorn és tésztahalmok, földhöz vágott dinnyék, felborított terítékek és asztalok – csak néhány dolog a hárompercnyi felfordulásból.



„Gyerekkori vágyam teljesült, hogy arcba dobhattam valakit egy tortával." - mondta a klippel kapcsolatban Qka. „Nagyon jó érzés volt, hogy ennyi év után megint mi magunk rendeztük a saját klipünket. A forgatáson amúgy senkinek nem esett bántódása, bár az operatőrünk szemét majdnem kilőttük egy konfettiágyúval. És az összes klipben szereplő kellék a kukában végezte kimoshatatlan sérülés miatt."- tette hozzá Ricsipí.