Edda Művek unplugged koncert: „Séta a múltban” a Margitszigeten - jegyek itt

Időpont: 2025. június 21., szombat, 20:00

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, 1007 Budapest

(Esőnap: június 22.) Egy este a legendás EDDA slágerekkel Az ország egyik legismertebb és legikonikusabb zenekara, az EDDA Művek, különleges unplugged koncerttel várja rajongóit. Az eseményen a legismertebb Edda dalok akusztikus hangszerelésben szólalnak meg, melyekhez a debreceni Lautitia gyermekkórus is csatlakozik. A világszínvonalú kórus nemzetközi sikerekkel és díjakkal öregbíti Magyarország hírnevét. Emlékezetes pillanatok egy varázslatos estén Pataky Attila és zenekara több mint 50 éve varázsolja el a közönséget, és most egy különleges koncerttel idézik fel az elmúlt évtizedek slágereit. Ha szereti az EDDA zenéjét, ne hagyja ki ezt az egyszeri alkalmat, hogy a Margitsziget gyönyörű környezetében élvezze a zenét!