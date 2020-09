Leállása alatt heti négy közvetítéssel jelentkezik az Opera Sümegi Eszter koncertjével indul vasárnap este a Magyar Állami Operaház új online sorozata, amely alternatív megoldásokkal igyekszik pótolni a koronavírus-járvány miatt az intézményben elmaradó programokat az elkövetkező öt hétben. Az Opera vasárnapi közleményében emlékeztetnek arra, hogy a Covid-19 növekvő esetszámai következtében az intézményben felfüggesztett próbafolyamatok miatt hívták életre a Maszkabál Program névre keresztelt, fertőzésveszély nélkül lebonyolítható "operai mentőcsomagot", amelynek célja, hogy a művészek egészségének fokozott biztosítása mellett se hagyja az intézmény közönségét operaélmény nélkül. A kezdeményezés részeként az Opera szeptemberben az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós terméből, októbertől pedig a Hevesi Sándor háziszínpadról közvetít Facebook-oldalán heti négy alkalommal ingyenes áriaesteket, operakivonatokat és kamaraprodukciókat.



A három elemből álló sorozat első pillére a címadó Maszkabál, amelyben az Opera egy-egy énekese ad exkluzív áriaestet. A szombaton és vasárnap 20 órától látható program első fellépője szeptember 20-án este Sümegi Eszter szoprán lesz. A művészek által összeállított, csaknem 60 perces műsorban a főszereplőhöz minden alkalommal további két énekes is csatlakozik. Egyikük kamaraénekes - az első estén László Boldizsár tenor -, másikuk tehetséges pályakezdő, akinek kilétére az előadáson derül fény. Az Opera korrepetitorai - az első esten Szennai Kálmán - által zongorán kísért közvetítések műsorvezetője Ókovács Szilveszter főigazgató.



OperaSzerda! címmel az Opera öt héten át minden szerdán 20 órától bemutatja a leállás ideje alatt elmaradt egyik operaprodukciójának keresztmetszetét. Zongorán ugyancsak az intézmény korrepetitorai kísérnek, a mű legfontosabb részleteit pedig a produkciók főszereplői éneklik. Az Opera így kíván fellépési lehetőséget biztosítani a munkájuktól egyik napról a másikra eleső énekeseinek. A színpadi előadás fotóival színezett egyórás esteken Mona Dániel zenetörténész átvezetései kötik össze az elhangzó részleteket. A sorozat szeptember 23-án Puccini Edgar című operájával veszi kezdetét, Hector Lopez Mendoza (Edgar), Balga Gabriella (Tigrana), Fodor Beatrix (Fidelia), Haja Zsolt (Frank) és Kovács István (Gualtiero) előadásában. A keresztmetszetet Harangi Mária állítja színpadra, zongorán kísér Szennai Kálmán.



Az Opera többi művészeti tára a Tercett-Trió-Trois című, péntek esténként 20 órától jelentkező kamaraprodukciókban képviselteti magát, ahol énekkari művészek zongorával kísért előadásai (művészeti vezető: Csiki Gábor karigazgató), zenekari művészek kamarakoncertjei (művészeti vezető: Kocsár Balázs főzeneigazgató), illetve balettművészek szólói és pas de deux-i (művészeti vezető: Solymosi Tamás balettigazgató) kapják a főszerepet. Az ugyancsak öthetesre tervezett sorozat házigazdája az Opera Café műsorvezetőjeként is ismert Gyüdi Melitta lesz.



A heti négy közvetítéshez az első héten egy ötödik is csatlakozik: az eredeti műsornak megfelelően az Opera szeptember 22-én, 20 órától ugyancsak élőben sugározza François-Adrien Boieldieu Benyovszky Móric, avagy a kamcsatkai száműzöttek című operájának keresztmetszetét, amelyben Boncsér Gergely (Benyovszky), Kriszta Kinga (Afanázia) és Megyesi Schwartz Lúcia (Stefanov) lép a közönség elé, közreműködik Mona Dániel zenetörténész, zongorán kísér Bartal László.



A Magyar Állami Operaház csütörtökön közölte, hogy az intézményben tapasztalt megbetegedések miatt előreláthatóan október 17-ig elmaradnak az előadások. MTI [2020.09.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.]

zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu