Pogány Induló koncert a Budapest Arénában - jegyek itt Pogány Induló, a magyar rap színtér kiemelkedő alakja, 2025. április 12-én, szombaton 20:00 órakor nagyszabású koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában. Az eseményen a rajongók hallhatják majd a korábbi slágereket, valamint a várva várt harmadik album dalait is, amelyek mély és aktuális mondanivalóval, valamint friss zenei alapokkal mutatják be az előadó egyedi stílusát. A 2024-ben Fonogram és Artisjus-díjjal kitüntetett rapper nemrégiben jelentette meg új lemezének első dalát, az "Egy/Kettő"-t, amely rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. A dalhoz készült klipet Büki Balázs rendezte, akivel korábban az "Úgy hiszem" című videóval elnyerték a Klipszemle fődíját. A koncert nemcsak zenei élményt, hanem aktuális társadalmi reflexiót is kínál, audiovizuális elemekkel gazdagítva. Pogány Induló pályatársai is színpadra lépnek, további meglepetésekkel készülve a közönség számára. [2024.11.15.]