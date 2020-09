Ekkor érkezik a Macskanadrág Pénzt és életet lemeze 11 év után, 11 friss dallal jelenik meg 2020.10.09-én a Macskanadrág “Pénzt és életet” című friss albuma, melyet a budapesti Grenma Studióban rögzítettek. A punkok az elmúlt években már több dalt is közzétettek, így a közönség előtt nem ismeretlen “Részeg mindenki”, “19-re lapot” és “Az én csajom” is végre hallható lesz lemezen.



A zenekar most egy lemezelőzetes videót is közzétett, amelyben minden dalba bele lehet hallgatni, ha pedig tetszett a végeredmény, a lemezt elő is lehet rendelni a zenekar honlapján.



Garfield: “Hosszú és fáradságos 11 év volt ez, ami nem telt el munka nélkül. Évente készítettünk egy dalt, aminek ebben az évben végre meglett a gyümölcse!”



“Srácok lányok... Fantasztikus az új albumunk! Már a megjelenés pillanatában farostlemez!” - tette hozzá Szabi.



Macskanadrág: Pénzt és életet - lemezelőzetes: [2020.09.28.]