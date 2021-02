Elindult a nyári szezon jegyértékesítése a Városmajori Szabadtéri Színpadon

Egész nyáron át színvonalas, a műfajok legszélesebb skáláján mozgó előadásokkal, hétvégenként koncertekkel és gyerekprogramokkal, saját bemutatóval, a tavalyi évben elindított kertmozi programsorozattal és számos izgalmas meglepetéssel várja közönségét a Városmajori Szabadtéri Színpad. A júniustól októberig tartó szezon produkcióira már kaphatók a jegyek a színház weboldalán és jegyirodájában.

Buda kedvenc nyári színházában valódi műfajkavalkádra számíthatunk 2021 nyarán izgalmas előadókkal, zenés bemutatókkal, komoly- és könnyűzenei, jazz-, indie- tradicionális és crossover koncertekkel, újragondolt színházi előadásokkal, formabontó produkciókkal és hétvégenként gyerekprogramokkal. Az egész nyarat átszövő színházi előadásokon és változatos koncerteken kívül a Kertmozi programsorozatban klasszikus, magyar és nemzetközi filmekkel várja visszatérő és új vendégeit a Városmajori Szabadtéri Színpad.

Az idei évadban olyan neves magyar előadók és zenekarok lépnek színpadra a Városmajorban, mint a Csillagtérkép című koncertjével visszatérő Bereczki Zoltán, sztárvendégével Radics Gigivel, vagy a koncert névadó dalának szövegét jegyző, szintén hozzánk visszatérő, legújabb, Életöröm című albumát bemutató Palya Bea. De visszatérnek még Horgas Eszter és Falusi Mariann is, a fergeteges Simply the best elnevezésű koncertshow-val. Színpadunkon először lép fel az új albummal készülő, a Liza, a Rókatündér filmzenéjét jegyző, a ,,kacat – western – extrém – pop sláger” műfajában egyedülálló Tövisházi Ambrus és az Erik Sumo Band, a budai fiúkból álló, az ,,Y generáció” jelenleg egyik legmeghatározóbb, a 60-as, 70-es évek zenei világát és a kortárs irányzatokat bátran ötvöző formációja: az Ivan & The Parazol, vagy a Heureka Pop Orchestra kamara szimfonikusok kíséretében fellépő Kökény Attila. De itt lesznek még - a teljesség igénye nélkül – a Swing à la Django zenekar és Tompos Kátya, Török Ádám és zenekara, valamint a Müller Péter Sziámi AndFriends is, akinek vendégei Ónódi Eszter és Thuróczy Szabolcs lesznek.

A legtöbb városmajori koncertre már megválthatják jegyeiket az érdeklődők.

Az évadot egy saját produkció nyitja meg, a 30Y zenekarból ismert Beck Zoltán közreműködésével. Az első koncert pedig a tavaly bemutatott Váróterem című Cseh Tamás koncertest, az újjáélesztett és újraértelmezett Cseh Tamás-legenda a Bonus Track Band és tíz másik színész kíséretében látható – most először – a Városmajorban. A tavalyi év egyik hatalmas szenzációja Rejtő Jenő legnépszerűbb műveinek egyike, A tizennégy karátos autó új előadása volt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A sikerre való tekintettel 2021 nyarán ismét, több alkalommal is műsorra tűzzük a zseniális ponyvaparódiát, amely Vanek úr, a Szahara, a francia idegenlégió és egy szerelmi történet köré szövődik. Június 26-án jön az Európa Kiadó együttes, akikhez – néhány dal erejéig – csatlakozik a szintén formabontó produkcióiról ismert Soharóza kórus. Július 28-án a fergeteges L’art pour l’art Társulat egyik legújabb, Ember a falvédőről című önálló színházi estjére már most elő lehet készíteni a rekeszizmokat.



Minden szombat délelőtt a gyerekeké a főszerep, hiszen róluk sem feledkeztünk meg. Június 13-án Halász Judit nyitja a gyerekkoncertek sorozatát, a különleges hangulatú CSIRIBIRI című koncert meglepetés kicsiknek és nagyoknak, de idén nyáron érkezik hozzánk Bíró Eszter Az Időmanó kalandjai című interaktív koncertjével, és itt lesz az ország legkedveltebb gyerekzenekara, az Alma Együttes is, akiknek bizony elszánt tervük, hogy felszántsák a Városmajori Szabadtéri Színpadot.

A koncertek este 8 órakor kezdődnek.

További információ: www.varosmajoriszinpad.hu

Városmajori Szabadtéri Színpad



[2021.02.22.]