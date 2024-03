7. Dáma Lárma: a csajbulin már márciusban beköszönt a nyár Ha március, akkor Dáma Lárma, a csajok pedig idén már kora tavasszal garantáltan megtöltik napsütéssel a Barba Negra Blue Stage-ét, és minden eddiginél forróbb hangulatot varázsolnak a színpadra Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, most is egy tematikus estre gyűlik össze a hazai női zenészek színe-java: március 29-én csupa nyári slágerrel, vagy a meleg évszakot valamilyen módon megidéző dalokkal találkozhatunk tolmácsolásukban. Hogyan jön össze a Van Halen, Taylor Swift, Joe Satriani vagy Bryan Adams? Például úgy, hogy mindannyiukat megihlette már egy-egy nyári kaland, a március végi bulin pedig ismét egy pont olyan izgalmas és változatos dalválogatás várja majd a közönséget, amennyire színes a fellépők névsora is. Aki pedig ellátogat a 7. Dáma Lárma Facebook-eseményére, már kaphat is némi ízelítőt a zenészek kilétéből. 2024.03.29. - 7. Dáma Lárma, Barba Negra Blue Stage

Budapest, Szállító utca 6. Menetrend:

19:00 Kapunyitás

20:30 Kezdés

Jegyek elővételben 2024 Ft, a koncert napján 3499 Ft. Hölgyek, valamint a XI. és XXI. kerületi lakosok részére lakcímkártya felmutatásával 19:00 és 20:00 óra között – a szabad kapacitás erejéig – ingyenes a belépés. (A korábban megváltott 999 Ft-os Regisztrációs jegy a rendezvény napján 19:00 és 20:00 között jogosít belépésre. A 20:00 után érkezők 2500 Ft-os különbözeti belépőjegy váltásával látogathatják a rendezvényt.) [2024.03.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.18.]

gazda szolgáltatás [2024.03.17.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu