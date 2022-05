Júliusban tartják a Reflektor fesztivál 2022-t Megvan az idén induló Rekflektor zenei fesztivál teljes programja: az eddigi fellépőkhöz csatlakozik még többek között a Nightmares On Wax, Oscar Jerome, Moses Boyd, Joel Culpepper és Alina Pash is július 14. és 16. között Budapesten. Az Örs vezér tértől néhány percre lévő Fehérdűlőn fellép George Evelyn aka Nightmares On Wax DJ és producer, valamint Londonból Oscar Jerome, fiatal gitáros singer-songwriter - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Szintén az Egyesült Királyság fővárosából érkezik a fesztiválra Moses Boyd fiatal jazzdobos, dalszerző, producer, aki zenéjében ötvözi a jazz, a grime, a drum and bass és a jungle elemeit. Joel Culpepper élő produkcióban hozza a retro-futurista soul, r&b és funk dallamokat.



Jön a Music Moves Europe-díjas Alina Pash, ukrán énekesnő és rapper, aki hagyományos népzenei elemeket vegyít elektronikával és hip-hoppal. Fellép Tenderlonious, a brit underground jazz szcéna meghatározó arca, kiadóvezető, fuvolista, szaxofonos, producer és DJ. Post-punkkal és az idei Beware Believers című albumukkal lép színpadra a Crows.



Tristesse című, legújabb albumukat hozza el Super Besse formáció a magyar közönségnek. Kolozsvárról érkezik a Musspell elektronikával és vokálharmóniákkal kísérletező duója.



A magyar fellépők 19 produkcióval egészülnek ki. A nagyszínpadon zenél Hundred Sins és Samurai Drive elektronikus duó. Új lemezével érkezik a Mayberian Sanskülotts, Laiho és a török-magyar Nasip Kismet. A gitárzenei frontot erősíti a pszichedelikus alt-rockos Deep Glaze, a garázsrockban utazó Hocuspony és a magát postkrautpunkként definiáló Captain Average, vagyis Sallai Laci.



A poposabb singer songwriter vonalat képviseli Solére és Kristoaf, míg a Paperdeer, az Agavoid és a Sophie M elektronikusabb irányból közelítenek a könnyedebb dallamok felé. Az éjszakai órákban a mius, Galactic Jackson és Bernáthy live szettje, illetve a Moonbase Patel Disco, DJ Gandharva & Von Yodi és az Obroni hallható.



Az elővételes bérleteket csütörtök éjfélig lehet beszerezni, a napijegyek pedig péntektől lesznek elérhetőek - áll a tájékoztatóban.

MTI [2022.05.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu