Mivel foglalkozik egy zenei rendező? A sokoldalú Temesi Bertalan élőben válaszol Temesi Berci is elfogadta Bíró Zsolt hívását A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorának vendége március 14-én este 8 órától Temesi Berci lesz, aki a hazai zenei élet ismert és elismert alakja. Bíró Zsolt műsorvezető már felkészült a jobbnál-jobb kérdésekkel, szóval már csak ti hiányoztok az igazán szuper műsorhoz, szóval hallgassátok, mert érdemes lesz. Temesi Bertalan zenei munkássága roppant sokrétű: basszusgitáros, zenei rendező, producer, zenekarvezető, sessionzenész, basszusgitár-instruktor és megkapta a magyar Artisjus és Fonogram díjakat is. Pedig úgy tűnt, nem zenész lesz a fiatal srácból, hiszen sokkal inkább érdekelte a néptánc és a sport, így zenét sem tanult, egészen egy megdöbbentő élet-fordulatig: 17 éves korában autóbalesetet szenvedett, így a sport helyett a hangszeres zené felé fordult, s gyorsan meg is találta benne az örömöt. Saját magát képezte ameddig csak lehetett, később pedig neves zenetanárok segítségét kérte, hogy egyre többet és többet tudjon. Ez vezérelte akkor is, amikor beiratkozott a veszprémi Csermák Antal Zeneiskolába, ahol a nagybőgő lett a hangszere. Majd a jazz tagozatos középiskolának köszönhetően ezzel a csodás stílussal is megismerkedett. Egyébként a Kőbányai Zenei Stúdió növendékeként végzett, s a zenekultúra egyetemi szakkal is megismerkedett. Temesi Berci – mert hogy mindenki így hívja – pályája igazán páratlan. 2003-ban már az év basszusgitárosa volt, majd 2012. őszén a Magyar Jazz Szövetség különdíját ítélték neki oda, s még ebben az évben az Artisjus díjat is átvehette. Ez utóbbival fejezték ki elismerésüket Berci felé, hiszen annyi mindent tett ő a magyar könnyűzenéért, amelyet igazából lehetetlenség felsorolni. Bíró Zsolt sem felsorolni szeretné a „zenei hőstetteket", sokkal inkább rákérdezni az érdekes és tartalmas részletekre, amelyeket Berci pályáját jócskán gazdagítják. Gondoltátok volna például, hogy olyan műsorok zenei rendezője is volt, mint a Szombat esti láz, az X Faktor, vagy éppen a Hungary's Got Talent. S azt, hogy az egyik legszínvonalasabb hazai dalversenyhez, a Dalhoz is köze van?! Azt meg gondolom már sokan kitalálták, hogy a Magyar Jazz Szövetség oszlopos tagja. Nem említettük még a külföldi sikereket, a közel 100 lemezt, amelyen dolgozott és azt a közel 150 ismert előadót, akinek volt szerencséje Bercivel együtt dolgozni, meg persze fordítva is. Berci egyébként oktatja is tudását, sok-sok magántanítvány köszönheti neki a fejlődését, vagy a karrierje beindulását. Viszont tényleg nem szeretnénk mindenre kitérni, ezt meghagyjuk Bíró Zsolt műsorvezetőnek, aki tökéletes érzékkel állítja össze a kérdéseket, vagy éppen rögtönöz a beszélgetés fonalát mindvégig a kezében tartva. Temese Berci zseniális pályáját tekintve viszont lehet, hogy igencsak karcsú lesz az egy órás műsoridő… Szóval a csütörtök esti feladat ismét adott: a www.faklyaradio.hu linkre kattintani, hegyezni a füleket, és ha kedvetek van, akkor akár élőben is végignézni a beszélgetést: a twitch.tv/faklyaradio oldalon. [2024.03.14.]